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    «Крылья Советов» объявили о переходе Пиняева, Глушенкова, Пруцева

    «Крылья Советов» сообщили о трансферах трех футболистов. На правах аренды, как и в прошлом году, самарцев пополнил полузащитник «Спартака» Максим Глушенков.

    Трехлетний контракт с «Крыльями Советов» подписал Данил Пруцев, последним клубом которого был «Сочи», участник еврокубков.

    Также трехлетнее соглашение с новичком РПЛ теперь имеет нападающий Сергей Пиняев. В прошлом сезоне 16-летний футболист выступал за «Чертаново» в ФНЛ.

    • В минувшем сезоне в составе «Чертаново» Пиняев провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
    • Пруцев был в расположении «Крыльев Советов» прошлым летом, провел 6 матчей в ФНЛ.
    • В 1-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут «Ахмат» (25 июля).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1285

      serglider 18 минут назад

      Пиняев - талантливый футболист! Его бы в хорошие тренерские руки... Не думаю, что в Крыльях он вырастит, в плане мастерства.

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      Рейтинг: +1537

      кто там 2 часа назад

      Интересная история с Пиняевым.

      Вроде вундер, который в МЮ приглашался, а переходит в КС. Почему на крайняк не в топ клуб рашки? Понятно что у ЦСКА скаутов нет и в целом рук-во в своей атмосфере, то где спам, локо, динамо то же?
      Или опять раздули из него звезду, как из коко?

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      Рейтинг: +1155

      Хейтер Аларм > кто там 2 часа назад

      ему только 16 лет, если проявит себя в новом сезоне, то через год уже будет переходить в зенит за круглую сумму

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      Рейтинг: +11168

      Hektor 84 > кто там 1 час назад

      Вроде раньше 18 лет не может подписать контракт с командой АПЛ. Если не сбавит обороты и будет себя проявлять во взрослом футболе МЮ от него ни куда не денется.

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      Рейтинг: +1285

      serglider > Hektor 84 5 минут назад

      У Пиняева проблемы в плане физики, чемпионат АПЛ он тупо не потянет, Ну и игра головой у него на нулевом уровне...

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