«Крылья Советов» объявили о переходе Пиняева, Глушенкова, Пруцева

«Крылья Советов» сообщили о трансферах трех футболистов. На правах аренды, как и в прошлом году, самарцев пополнил полузащитник «Спартака» Максим Глушенков.

Трехлетний контракт с «Крыльями Советов» подписал Данил Пруцев, последним клубом которого был «Сочи», участник еврокубков.

Также трехлетнее соглашение с новичком РПЛ теперь имеет нападающий Сергей Пиняев. В прошлом сезоне 16-летний футболист выступал за «Чертаново» в ФНЛ.