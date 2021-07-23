Роспотребнадзор – о 30% зрителей на матче «Рубин» – «Спартак»: «Игра должна пройти без болельщиков»

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина сообщила, что матч 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» должен пройти без зрителей.

Ранее «Рубин» сообщил, что на матче смогут присутствовать около 13,6 тысячи болельщиков.

«У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ – до 500 участников. Включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал.

Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке. В данном случае матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров Республики Татарстан», – сказала Авдонина.