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    Роспотребнадзор – о 30% зрителей на матче «Рубин» – «Спартак»: «Игра должна пройти без болельщиков»

    Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина сообщила, что матч 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» должен пройти без зрителей.

    Ранее «Рубин» сообщил, что на матче смогут присутствовать около 13,6 тысячи болельщиков.

    «У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ – до 500 участников. Включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал.

    Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке. В данном случае матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров Республики Татарстан», – сказала Авдонина.

    • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу в Казани.
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • Игру смогут посетить почти три тысячи болельщиков «Спартака».

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3165

      Axe111 11 минут назад

      Самоликвидируйтесь уже.помоечка

      0
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      Рейтинг: +732

      sерж 37 минут назад

      если честно, этот роспотребнадзор задалбал уже, чем-то пьяного маразматика напоминают

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28475

      oyabun 1 час назад

      Играть с Рубином без зрителей, только на руку Спартаку, как показал недавний Кубок. )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +910

      Граф2019 1 час назад

      роспотребзабор не пускать на стадионы!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5818

      Fusballer > Граф2019 1 час назад

      Да им пофиг на спорт, и на футбол в частности. Им бабки грести главное.

      2
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      Рейтинг: +7176

      Cleaner 1 час назад

      Ограничьте проезд в метро и электричках! Вот где у людей ФУЛЛ КОНТАКТ. Власти над населением в открытую ИЗДЕВАЮТСЯ...(

      5
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      Рейтинг: +49408

      portero 1 час назад

      Довели страну до ручки, вымогатели потребрэкет взятки требуют или волю хозяина выполняют, третьего не дано...

      0
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      Рейтинг: +5818

      Fusballer 1 час назад

      Роспотребнадзор заколебал. Проверяйте просрочку и не качественные продукты в магазинах!

      6
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      Рейтинг: +7176

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      Это издевательство над людьми. Пусть пальмовое масло запретят. От него мрет народа больше, чем от коронавируса...

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