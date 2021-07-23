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  • Роспотребнадзор – о 30% зрителей на матче «Рубин» – «Спартак»: «Игра должна пройти без болельщиков»

Роспотребнадзор – о 30% зрителей на матче «Рубин» – «Спартак»: «Игра должна пройти без болельщиков»

23 июля 2021, 13:18
18

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина сообщила, что матч 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» должен пройти без зрителей.

Ранее «Рубин» сообщил, что на матче смогут присутствовать около 13,6 тысячи болельщиков.

«У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ – до 500 участников. Включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал.

Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке. В данном случае матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров Республики Татарстан», – сказала Авдонина.

  • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу в Казани.
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.
  • Игру смогут посетить почти три тысячи болельщиков «Спартака».

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (18)
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Fusballer
1627036314
Роспотребнадзор заколебал. Проверяйте просрочку и не качественные продукты в магазинах!
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portero
1627037018
Довели страну до ручки, вымогатели потребрэкет взятки требуют или волю хозяина выполняют, третьего не дано...
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Граф2019
1627038548
роспотребзабор не пускать на стадионы!!!
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sерж
1627041153
если честно, этот роспотребнадзор задалбал уже, чем-то пьяного маразматика напоминают
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Axe111
1627042709
Самоликвидируйтесь уже.помоечка
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Fusballer
1627046042
Когда уже роспотребнадзор скажет, что игра должна пройти без футболистов? Пусть судьи решают - кто выиграл и с каким счётом.
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vladimir-7
1627047396
РоспотребнадзорЫ никак не могут между собой договориться о количестве зрителей или их отсутствии на стадионах при проведении матчей. Может быть сами не могут разделить деньги, выделенные из госбюджета.
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paracetamol
1627054320
Авдониной на заплатили, или не дошло, по пути все растащили.
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Hektor 84
1627054607
Путинская Россия коррупция в деле! Мало дали?
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tilham
1627067935
а в автобусы по утрам и вечерам по сколько можно садиться по их подсчётам интересно? ато смотрю каждый будний день как люди в транспорте как селёдка в бочке на работу катаются. пару дней назад по городу икону носили несколько тысяч человек и целовали её по очереди,это наверное соответствует всем нормам.
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