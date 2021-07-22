«РБ-Спорт»: минимум четыре матча 1-го тура РПЛ пройдут без зрителей

Стало известно, какие клубы получили отказы от Роспотребнадзора в допуске болельщиков на трибуны в 1-м туре РПЛ.

По информации «РБ-Спорт», помимо игры «Ростов» – «Динамо» без зрителей пройдут матчи «Урал» – «Краснодар», «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Нижний Новгород» – «Сочи».

Матчи «Локомотив» – «Арсенал» и ЦСКА – «Уфа» на данный момент находятся под вопросом. Клубы ведут переговоры со столичными властями и Роспотребнадзором.

Со зрителями точно пройдут два матча: «Рубин» – «Спартак» (30% от общей заполняемости стадиона) и «Химки» – «Зенит» (не более тысячи зрителей с QR-кодами).

Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

РПЛ – о матчах без зрителей: «Просим отнестись с пониманием. Власти вынуждены идти на непопулярные меры»