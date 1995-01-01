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    «РБ-Спорт»: минимум четыре матча 1-го тура РПЛ пройдут без зрителей

    Стало известно, какие клубы получили отказы от Роспотребнадзора в допуске болельщиков на трибуны в 1-м туре РПЛ.

    По информации «РБ-Спорт», помимо игры «Ростов»«Динамо» без зрителей пройдут матчи «Урал»«Краснодар», «Крылья Советов»«Ахмат» и «Нижний Новгород»«Сочи».

    Матчи «Локомотив»«Арсенал» и ЦСКА«Уфа» на данный момент находятся под вопросом. Клубы ведут переговоры со столичными властями и Роспотребнадзором.

    Со зрителями точно пройдут два матча: «Рубин»«Спартак» (30% от общей заполняемости стадиона) и «Химки»«Зенит» (не более тысячи зрителей с QR-кодами).

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    Источник: «РБ-Спорт»

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