«Сассуоло» не отдал Локателли «Ювентусу» в аренду с обязательством выкупа

Состоялся первый раунд переговоров «Ювентуса» и «Сассуоло» по полузащитнику Мануэлю Локателли. Туринцы предложили взять футболиста в аренду с обязательством выкупа за 30 миллионов евро. «Сассуоло» отказался.

«Ювентус» будет продолжать переговоры, так как считает Локателли приоритетной целью на лето.