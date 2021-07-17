«Сассуоло» не отдал Локателли «Ювентусу» в аренду с обязательством выкупа

Состоялся первый раунд переговоров «Ювентуса» и «Сассуоло» по полузащитнику Мануэлю Локателли. Туринцы предложили взять футболиста в аренду с обязательством выкупа за 30 миллионов евро. «Сассуоло» отказался.
«Ювентус» будет продолжать переговоры, так как считает Локателли приоритетной целью на лето.
- Желаемую «Сассуоло» сумму, 40 миллионов евро, готов выплатить за Локателли «Арсенал».
- Локателли на прошлой неделе стал чемпионом Европы.
- На Евро-2020 Локателли провел 5 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
Источник: твиттер Фабрицио Романо