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    «Сассуоло» не отдал Локателли «Ювентусу» в аренду с обязательством выкупа

    Состоялся первый раунд переговоров «Ювентуса» и «Сассуоло» по полузащитнику Мануэлю Локателли. Туринцы предложили взять футболиста в аренду с обязательством выкупа за 30 миллионов евро. «Сассуоло» отказался.

    «Ювентус» будет продолжать переговоры, так как считает Локателли приоритетной целью на лето.

    • Желаемую «Сассуоло» сумму, 40 миллионов евро, готов выплатить за Локателли «Арсенал».
    • Локателли на прошлой неделе стал чемпионом Европы.
    • На Евро-2020 Локателли провел 5 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    17.07.2021 00:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1361

      МВС 17 июля, 06:08

      Сорить деньгами на трансферы более нет возможности.ранее разница в десять лямов не стала бы проблемой.

      0
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 17 июля, 00:52

      канониры наконец-то стараются приобрести креативного ПЗ.
      но Джеймс Мэддисон будет приоритетнее.

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