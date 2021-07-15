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    Журналист Романо: Жиру подписал контракт с «Миланом» до 2023 года. Медосмотр – завтра

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб подписал контракт с 34-летним форвардом до лета 2023 года. «Милан» заплатит за Жиру 1 миллион евро. такая же сумма предусмотрена в качестве бонусов.

    Завтра француз пройдет медосмотр в Милане, после чего о трансфере будет объявлено официально.

    • Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года.
    • За 3,5 сезона он забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    15.07.2021 17:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июля 2021, 16:17

      Милану сейчас нужен хороший вратарь.
      Для Жиру конечно это новый вызов. Может быть засверкает новыми красками?

      1
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 15 июля 2021, 23:40

      Мля, большинство клубов пытаются омолаживаться, а Милан второй сезон наоборот. Мальдини случаем форму не набирает...?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > DMитрий 16 июля 2021, 10:47

      Чезаре Мальдини?

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > сутулая собака и лисы 16 июля 2021, 13:22

      Ну ты и идиот. Человека уже в живых нет.

      0
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > DMитрий 16 июля 2021, 13:52

      то что ты нуб и не прокачал некромантию, не делает других людей идиотами.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 июля 2021, 21:04

      Всё таки уходит,игрок толковый

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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 15 июля 2021, 19:03

      на тренеровочки чтоль чисто)

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