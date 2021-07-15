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  • Журналист Романо: Жиру подписал контракт с «Миланом» до 2023 года. Медосмотр – завтра

Журналист Романо: Жиру подписал контракт с «Миланом» до 2023 года. Медосмотр – завтра

15 июля 2021, 17:49
5

Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан».

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб подписал контракт с 34-летним форвардом до лета 2023 года. «Милан» заплатит за Жиру 1 миллион евро. такая же сумма предусмотрена в качестве бонусов.

Завтра француз пройдет медосмотр в Милане, после чего о трансфере будет объявлено официально.

  • Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года.
  • За 3,5 сезона он забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Милан Жиру Оливье
Комментарии (5)
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Benifacto
1626365011
на тренеровочки чтоль чисто)
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САНЁК17
1626372270
Всё таки уходит,игрок толковый
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zigbert
1626441450
Милану сейчас нужен хороший вратарь. Для Жиру конечно это новый вызов. Может быть засверкает новыми красками?
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