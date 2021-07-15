Журналист Романо: Жиру подписал контракт с «Миланом» до 2023 года. Медосмотр – завтра

Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан».
По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб подписал контракт с 34-летним форвардом до лета 2023 года. «Милан» заплатит за Жиру 1 миллион евро. такая же сумма предусмотрена в качестве бонусов.
Завтра француз пройдет медосмотр в Милане, после чего о трансфере будет объявлено официально.
- Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года.
- За 3,5 сезона он забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо