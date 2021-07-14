Журналист Романо: Доннарумма прибыл в штаб-квартиру «ПСЖ» и подписал контракт до 2026 года

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в «ПСЖ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, экс-голкипер «Милана» прибыл в штаб-квартиру французского клуба. Он уже подписал контракт с «ПСЖ» до июня 2026 года.

Официально о переходе Доннаруммы в «ПСЖ» будет объявлено в ближайшее время.

У Доннаруммы истек контракт с «Миланом», за который он выступал с 2015 года.

В прошлом сезоне Серии А он пропустил 38 мячей в 37 матчах.

Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.