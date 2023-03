Журналист Романо: Доннарумма прибыл в штаб-квартиру «ПСЖ» и подписал контракт до 2026 года

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в «ПСЖ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, экс-голкипер «Милана» прибыл в штаб-квартиру французского клуба. Он уже подписал контракт с «ПСЖ» до июня 2026 года.

Официально о переходе Доннаруммы в «ПСЖ» будет объявлено в ближайшее время.

Gigio Donnarumma has just arrived at Paris Saint-Germain headquarters. Shooting and official announcement time as new PSG player. @CanalSupportersDonnarumma already signed his contract until June 2026 with PSG. Here we go confirmed. pic.twitter.com/hMJGvi2fvw