Sport.es: игроки «Барселоны» недовольны, что клуб снижает зарплаты, но делает трансферы

Футболисты «Барселоны» недовольны политикой клуба в летнее трансферное окно.
По информации Sport.es, игроки каталонского клуба понимают вынужденную меру в виде снижения зарплат на фоне пандемии, но недовольны тем, что параллельно с этим «Барса» активно ведет себя на трансферном рынке.
Несмотря на урезание зарплат, этим летом «Барселона» уже объявила о переходах Серхио Агуэро, Мемфиса Депая, Эмерсона и Эрика Гарсии.
Сейчас игроки «Барселоны» ждут официального предложения по снижению зарплат и хотят услышать четкую позицию клуба по компенсации финансовых потерь.
- «Барселона» заняла 3 место в минувшем сезоне Примеры.
- Новый сезон стартует 13 августа.
Источник: Sport.es