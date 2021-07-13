Sport.es: игроки «Барселоны» недовольны, что клуб снижает зарплаты, но делает трансферы

Футболисты «Барселоны» недовольны политикой клуба в летнее трансферное окно.

По информации Sport.es, игроки каталонского клуба понимают вынужденную меру в виде снижения зарплат на фоне пандемии, но недовольны тем, что параллельно с этим «Барса» активно ведет себя на трансферном рынке.

Несмотря на урезание зарплат, этим летом «Барселона» уже объявила о переходах Серхио Агуэро, Мемфиса Депая, Эмерсона и Эрика Гарсии.

Сейчас игроки «Барселоны» ждут официального предложения по снижению зарплат и хотят услышать четкую позицию клуба по компенсации финансовых потерь.