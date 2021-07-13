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    Sport.es: игроки «Барселоны» недовольны, что клуб снижает зарплаты, но делает трансферы

    Футболисты «Барселоны» недовольны политикой клуба в летнее трансферное окно.

    По информации Sport.es, игроки каталонского клуба понимают вынужденную меру в виде снижения зарплат на фоне пандемии, но недовольны тем, что параллельно с этим «Барса» активно ведет себя на трансферном рынке.

    Несмотря на урезание зарплат, этим летом «Барселона» уже объявила о переходах Серхио Агуэро, Мемфиса Депая, Эмерсона и Эрика Гарсии.

    Сейчас игроки «Барселоны» ждут официального предложения по снижению зарплат и хотят услышать четкую позицию клуба по компенсации финансовых потерь.

    • «Барселона» заняла 3 место в минувшем сезоне Примеры.
    • Новый сезон стартует 13 августа.

    Источник: Sport.es

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    13.07.2021 11:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2021, 21:56

      Так это известная вещь - больше всего воняют те, кто не играют, не вылазят из лазарета и скамейки запасных. Вечно обиженные. Но уходить из клуба они не хотят.

      1
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      Рейтинг: +110

      Tempos 13 июля 2021, 13:38

      Причем тут трансферы?... из 4-х названных игроков только за возвращение Эмерсона заплачено то ли 6, то ли 9 млн евро в порядке компенсации...остальные три пришли в качестве свободных агентов... а за 2 проданных игроков Барса выручила более 30 млн евро...

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 июля 2021, 13:16

      зп у всех раздуты вот и снижают

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 13:07

      Зато у Барселоны есть МЕССИ!..)

      2
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 13 июля 2021, 12:44

      Давно уже надо лопать эти мыльные пузыри разжиревшие. Жрут как не в себя, п_идоры.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Fusballer 13 июля 2021, 21:55

      +++++++

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