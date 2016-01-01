Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Кьеза, Иммобиле, Инсинье – в основе Италии на финал; Райс, Филлипс, Маунт выйдут у Англии

    Стали известны стартовые составы команд на финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

    Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

    Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

    Запасные: Рэмсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Мингс, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака, Беллингем.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лондонском «Уэмбли», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2405

      Derzkiy1 1 час назад

      Как вообще Рэшворда на банки можно держать ….

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87223
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru