Кьеза, Иммобиле, Инсинье – в основе Италии на финал; Райс, Филлипс, Маунт выйдут у Англии

Стали известны стартовые составы команд на финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Запасные: Рэмсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Мингс, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака, Беллингем.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лондонском «Уэмбли», которая начнется в 22:00 по Москве.