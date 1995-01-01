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    Слуцкий: «РПЛ – самый нелегионерский турнир в мировом спорте»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает правильным увеличить количество легионеров в РПЛ. Он привел статистику.

    «Мы делали специальную аналитику по количеству легионеров в различных чемпионатах. РПЛ сейчас самый нелегионерский турнир в мировом спорте. В среднем на поле выходит пять легионеров. Это самая низкая цифра в Европе», – сообщил Слуцкий.

    • В РПЛ в заявке на турнир разрешены 8 легионеров.
    • Правительство РФ поручило Минспорту проработать предложения по оптимизации количества легионеров в российском спорте.
    • Сборная России в этом году 3-й раз подряд не вышла из группы на Евро.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1314

      Parham 18 минут назад

      Нееее, ты Белую Русь упустил! Там ещё меньше и даже скоро не будет легионеров!

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      Рейтинг: +1436

      lek! 40 минут назад

      Посмотреть на Украину многие играют в разных чемпионатах , и после Евро многих хотят Купить . У нас если захотят Купить за бревно запросят 30 миллионов . Нужно поставить потолок зарплат нашим до 1 мил за год . Тогда может и начнут играть.

      0
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      Рейтинг: +1238

      Psih86 > lek! 6 минут назад

      Надеюсь ты имеешь ввиду рублей...

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