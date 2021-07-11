Слуцкий: «РПЛ – самый нелегионерский турнир в мировом спорте»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает правильным увеличить количество легионеров в РПЛ. Он привел статистику.

«Мы делали специальную аналитику по количеству легионеров в различных чемпионатах. РПЛ сейчас самый нелегионерский турнир в мировом спорте. В среднем на поле выходит пять легионеров. Это самая низкая цифра в Европе», – сообщил Слуцкий.

В РПЛ в заявке на турнир разрешены 8 легионеров.

Правительство РФ поручило Минспорту проработать предложения по оптимизации количества легионеров в российском спорте.

Сборная России в этом году 3-й раз подряд не вышла из группы на Евро.

Тимощук – о лимите на легионеров: «Нельзя ограничивать конкуренцию. Она порождает качество»