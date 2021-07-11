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  • Слуцкий: «РПЛ – самый нелегионерский турнир в мировом спорте»

Слуцкий: «РПЛ – самый нелегионерский турнир в мировом спорте»

11 июля 2021, 16:27
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает правильным увеличить количество легионеров в РПЛ. Он привел статистику.

«Мы делали специальную аналитику по количеству легионеров в различных чемпионатах. РПЛ сейчас самый нелегионерский турнир в мировом спорте. В среднем на поле выходит пять легионеров. Это самая низкая цифра в Европе», – сообщил Слуцкий.

  • В РПЛ в заявке на турнир разрешены 8 легионеров.
  • Правительство РФ поручило Минспорту проработать предложения по оптимизации количества легионеров в российском спорте.
  • Сборная России в этом году 3-й раз подряд не вышла из группы на Евро.

Тимощук – о лимите на легионеров: «Нельзя ограничивать конкуренцию. Она порождает качество»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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lek!
1626010246
Посмотреть на Украину многие играют в разных чемпионатах , и после Евро многих хотят Купить . У нас если захотят Купить за бревно запросят 30 миллионов . Нужно поставить потолок зарплат нашим до 1 мил за год . Тогда может и начнут играть.
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Parham
1626011597
Нееее, ты Белую Русь упустил! Там ещё меньше и даже скоро не будет легионеров!
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serglider
1626020969
Нужно вернуться к советской многоуровневой системе подготовки спортсменов! Базирующаяся на массовом детском спорте, откуда способных ребят отбирами в специализированные школы-интернаты, закрытого типа. А оттуда уже в школы олимпийского резерва или полупрофессиональные спортивные клубы. Сегодняшние детские клубы ОФП не способны воспитать спортсменов способных показывать высокие достижения на мировом уровне. По сути закончив школу юный спортсмен только начинает тренироваться на уровне маститых спортсменов, хотя по идеи могли бы уже выступать на профессиональном уровне. Если сюда присовокупить скудную материальную базу детских спортивных школ и бедность граничащую с нищетой большей части населения страны, то об уровне спортивных достижений СССР можно просто забыть...
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