Сборная Англии отправит призовые за Евро-2020 на благотворительность

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    Футболисты сборной Англии решили разделить призовые за Евро-2020 между благотворительными фондами. В случае победы в финале над Италией речь будет идти об 11 миллионах евро.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на лондонском «Уэмбли», который начнется в 22:00 по Москве.

    • Англия ни разу не брала Евро.
    • Италия делала это в 1968 году.
    • Перед матчем Англию напутствовала королева Великобритании Елизавета II.

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    Источник: твиттер talkSPORT

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