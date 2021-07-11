Сборная Англии отправит призовые за Евро-2020 на благотворительность

Футболисты сборной Англии решили разделить призовые за Евро-2020 между благотворительными фондами. В случае победы в финале над Италией речь будет идти об 11 миллионах евро.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на лондонском «Уэмбли», который начнется в 22:00 по Москве.

Англия ни разу не брала Евро.

Италия делала это в 1968 году.

Перед матчем Англию напутствовала королева Великобритании Елизавета II.

Хенесс: «Англичане не умеют себя вести. Девочка в майке Германии плачет, а они на нее кричат»