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    Хенесс: «Англичане не умеют себя вести. Девочка в майке Германии плачет, а они на нее кричат»

    Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс пожаловался на поведение английских фанатов на Евро-2020. Он вспомнил эпизод вокруг матча 1/8 финала между Англией и Германией (2:0).

    «Англичане не умеют себя вести. Маленькая девочка в майке Германии плачет, а они кричат на нее. И свистят во время гимна Дании. Такой дух присущ англичанам», – сказал бывший игрок.

    • В 22:00 начнется финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.
    • Англия ни разу не брала Евро.
    • Италия делала это в 1968 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6749

      Cleaner 9 минут назад

      Сегодня ночью девочка по имени Англия рыдать будет после поражения ее сборной...

      0
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      Рейтинг: +524

      Лфшт 2 часа назад

      Ну так то вежливость и культура поведения это явно не про Англию, как нацию. Чепорность, сухость и цинизм вот это ближе

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