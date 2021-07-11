Хенесс: «Англичане не умеют себя вести. Девочка в майке Германии плачет, а они на нее кричат»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс пожаловался на поведение английских фанатов на Евро-2020. Он вспомнил эпизод вокруг матча 1/8 финала между Англией и Германией (2:0).

«Англичане не умеют себя вести. Маленькая девочка в майке Германии плачет, а они кричат на нее. И свистят во время гимна Дании. Такой дух присущ англичанам», – сказал бывший игрок.