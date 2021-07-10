УЕФА поблагодарил Санкт-Петербург за проведение матчей Евро-2020

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен выразил благодарность оргкомитету Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Российский город принял 7 матчей континентального первенства.

На «Газпром Арене» состоялись 6 игр группового этапа и 1 четвертьфинал.

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлеченных в этот проект.

И я хотел бы поблагодарить каждого из вас – за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции.

Я имел честь посетить один из матчей Евро в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлен атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма.

Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределенность, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим – сегодня и спустя долгое время после турнира.

Надеюсь, что вы также получили удовольствие от работы над этим проектом и насладитесь просмотром финала турнира, который, вне всяких сомнений, будет невероятным. От имени УЕФА и себя лично желаю вам успеха в будущих начинаниях», – говорится в письме Каллена.