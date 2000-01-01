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    УЕФА поблагодарил Санкт-Петербург за проведение матчей Евро-2020

    Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен выразил благодарность оргкомитету Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

    • Российский город принял 7 матчей континентального первенства.
    • На «Газпром Арене» состоялись 6 игр группового этапа и 1 четвертьфинал.

    «Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлеченных в этот проект.

    И я хотел бы поблагодарить каждого из вас – за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции.

    Я имел честь посетить один из матчей Евро в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлен атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма.

    Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределенность, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим – сегодня и спустя долгое время после турнира.

    Надеюсь, что вы также получили удовольствие от работы над этим проектом и насладитесь просмотром финала турнира, который, вне всяких сомнений, будет невероятным. От имени УЕФА и себя лично желаю вам успеха в будущих начинаниях», – говорится в письме Каллена.

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    Источник: ТАСС

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