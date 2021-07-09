Сборная России – Луневу: «Ждем фантастических сейвов в Бундеслиге»

Сборная России отреагировала на трансфер вратаря Андрея Лунева в «Байер». Она поздравила футболиста с переходом.

«Лунeв – в «Байере». Россиянин подписал контракт на два года. Ждeм фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», – написала пресс-служба России.