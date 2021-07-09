Сборная России – Луневу: «Ждем фантастических сейвов в Бундеслиге»

Сборная России отреагировала на трансфер вратаря Андрея Лунева в «Байер». Она поздравила футболиста с переходом.
«Лунeв – в «Байере». Россиянин подписал контракт на два года. Ждeм фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», – написала пресс-служба России.
- 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».
- В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал сборной России