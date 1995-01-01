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    Сборная России – Луневу: «Ждем фантастических сейвов в Бундеслиге»

    Сборная России отреагировала на трансфер вратаря Андрея Лунева в «Байер». Она поздравила футболиста с переходом.

    «Лунeв – в «Байере». Россиянин подписал контракт на два года. Ждeм фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», – написала пресс-служба России.

    • 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».
    • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8003

      житель СПб 1 час назад

      Непонятное поздравление от Сборной. Она здесь при чем? А если при чем, то где она была раньше?

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