Газизов: «Не важно, даст ли мне «Спартак» серебряную медаль»

Салупу тебе! По всей морде! Твои трансферы тебе в подарок вместо медали)))
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не нуждается в серебряной медали от «Спартака». Он работал в московском клубе на аналогичной должности в прошлом сезоне, в котором спартаковцы стали вторыми.
«Мне не важно, дадут мне серебряную медаль или нет. По поводу этого из «Спартака» со мной никто не связывался», – сказал Газизов.
- «Спартак» должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.
- Газизов работал в «Спартаке» с лета по декабрь прошлого года.
- При нем «Спартак» лидировал в РПЛ.
«Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения