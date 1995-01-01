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    Газизов: «Не важно, даст ли мне «Спартак» серебряную медаль»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не нуждается в серебряной медали от «Спартака». Он работал в московском клубе на аналогичной должности в прошлом сезоне, в котором спартаковцы стали вторыми.

    «Мне не важно, дадут мне серебряную медаль или нет. По поводу этого из «Спартака» со мной никто не связывался», – сказал Газизов.

    • «Спартак» должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.
    • Газизов работал в «Спартаке» с лета по декабрь прошлого года.
    • При нем «Спартак» лидировал в РПЛ.

    «Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11010

      Hektor 84 4 минуты назад

      Салупу тебе! По всей морде! Твои трансферы тебе в подарок вместо медали)))

      0
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      Рейтинг: +6434

      playsh 11 минут назад

      Газизов,ну очень интересно - ты дурак или с детства так?

      1
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      Рейтинг: +6713

      Cleaner 1 час назад

      Как это не важно? А принцип!!! Положено - дайте!

      1
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      Рейтинг: +13483

      Garrincha58 1 час назад

      медаль ? ему главное деньги...

      1
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