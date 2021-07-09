Газизов: «Не важно, даст ли мне «Спартак» серебряную медаль»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не нуждается в серебряной медали от «Спартака». Он работал в московском клубе на аналогичной должности в прошлом сезоне, в котором спартаковцы стали вторыми.

«Мне не важно, дадут мне серебряную медаль или нет. По поводу этого из «Спартака» со мной никто не связывался», – сказал Газизов.

«Спартак» должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.

Газизов работал в «Спартаке» с лета по декабрь прошлого года.

При нем «Спартак» лидировал в РПЛ.

«Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения