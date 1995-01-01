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    Журналист Романо: «Милан» договорился с «Челси» о трансфере Жиру за 1 миллион

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб достиг договоренности с «Челси» о трансфере 34-летнего француза. «Милан» заплатит за Жиру 1 миллион евро. Такая же сумма предусмотрена в качестве бонусов.

    Жиру подпишет контракт с «Миланом» до июня 2023 года. Официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

    • Француз выступает за «Челси» с января 2018 года.
    • За 3,5 сезона Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.
    • Недавно он продлил контракт с клубом до июня 2022 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12496

      Cules2013 57 минут назад

      хороший вариант - играть будет больше, глядишь и в Катар поедет

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