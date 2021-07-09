Журналист Романо: «Милан» договорился с «Челси» о трансфере Жиру за 1 миллион

Нападающий «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане».
По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб достиг договоренности с «Челси» о трансфере 34-летнего француза. «Милан» заплатит за Жиру 1 миллион евро. Такая же сумма предусмотрена в качестве бонусов.
Жиру подпишет контракт с «Миланом» до июня 2023 года. Официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе.
- Француз выступает за «Челси» с января 2018 года.
- За 3,5 сезона Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.
- Недавно он продлил контракт с клубом до июня 2022 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо