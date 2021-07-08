В «Спартаке» приступили к вакцинации от коронавируса

«Спартак» объявил о начале добровольной вакцинации от коронавируса футболистов и сотрудников клуба.
Сегодня первая группа желающих сделала прививки на тренировочной базе в Тарасовке.
«Добровольная вакцинация футболистов и сотрудников клуба поможет существенно снизить риск новых случаев заболевания, а также избежать организационных проблем при участии во внутрироссийских соревнованиях и еврокубках», – говорится в официальном заявлении москвичей.
- В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал вторым.
- Летом у команды сменился главный тренер – Руй Витория вместо Доменико Тедеско.
- Новый сезон для команды стартует 24 июля.
Источник: Официальный сайт «Спартака»