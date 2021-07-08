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    В «Спартаке» приступили к вакцинации от коронавируса

    «Спартак» объявил о начале добровольной вакцинации от коронавируса футболистов и сотрудников клуба.

    Сегодня первая группа желающих сделала прививки на тренировочной базе в Тарасовке.

    «Добровольная вакцинация футболистов и сотрудников клуба поможет существенно снизить риск новых случаев заболевания, а также избежать организационных проблем при участии во внутрироссийских соревнованиях и еврокубках», – говорится в официальном заявлении москвичей.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    08.07.2021 23:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1680

      Spirit_78 13 минут назад

      Это правильно. Будет гораздо меньше нелепых потерь в составе. Надеюсь, в Зените тоже наконец додумаются до этого.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7746

      САДЫЧОК 29 минут назад

      ...Что все 16000 разновидностей штамов ?!

      0
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