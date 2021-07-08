Гончаренко – о задачах «Краснодара»: «Нужен существенный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопросы о подготовке команды и задачах для нее на новый сезон.

– По ощущениям, команда в начале пути?

– Иногда кажется, что мы продвинулись очень хорошо. Иногда – что вернулись на исходную точку. Тем не менее, какое-то движение вперед идет постоянно.

– Каковы планы на эти две недели в Австрии?

– Цели те же: мы должны структурно нападать и структурно обороняться. Увеличим интенсивность тренировок, будем пробовать разные варианты в позиционном нападении, отрабатывать маршруты быстрого выхода в атаку и работать над прессингом.

– Как формулируются задачи в РПЛ-2021/22?

– Нужно сделать существенный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном.