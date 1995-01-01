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    Гончаренко – о задачах «Краснодара»: «Нужен существенный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопросы о подготовке команды и задачах для нее на новый сезон.

    – По ощущениям, команда в начале пути?

    – Иногда кажется, что мы продвинулись очень хорошо. Иногда – что вернулись на исходную точку. Тем не менее, какое-то движение вперед идет постоянно.

    – Каковы планы на эти две недели в Австрии?

    – Цели те же: мы должны структурно нападать и структурно обороняться. Увеличим интенсивность тренировок, будем пробовать разные варианты в позиционном нападении, отрабатывать маршруты быстрого выхода в атаку и работать над прессингом.

    – Как формулируются задачи в РПЛ-2021/22?

    – Нужно сделать существенный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном.

    • 44-летний Гончаренко возглавляет «Краснодар» с 6 апреля 2021 года.
    • Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023-го.
    • Команда финишировала в РПЛ на 10-м месте в прошлом сезоне.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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