Соболев: «Физически на Евро я не устал, а вот морально отдохнуть было нужно»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем состоянии после возвращения к тренировкам с командой.

«Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в «Спартак» и начать тренироваться. Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично. Как и обещали те, кто прошел два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!

Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало. А вот морально отдохнуть было нужно. Поэтому первые дни вообще не брал в руки телефон, чтобы «перезагрузиться». На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться», – сказал Соболев.