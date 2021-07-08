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    Соболев: «Физически на Евро я не устал, а вот морально отдохнуть было нужно»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем состоянии после возвращения к тренировкам с командой.

    «Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в «Спартак» и начать тренироваться. Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично. Как и обещали те, кто прошел два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!

    Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало. А вот морально отдохнуть было нужно. Поэтому первые дни вообще не брал в руки телефон, чтобы «перезагрузиться». На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться», – сказал Соболев.

    • Форвард принял участие в 2 матчах Евро-2020.
    • Он заработал пенальти в игре с Данией (1:4).

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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