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    Широков: «Если Слуцкий, Карпин и Семак так неуважительно относятся к институту сборных, какой смысл их приглашать?»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мыслями о возможной смене главного тренера в национальной команде.

    Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»), но никто из них не согласился возглавить сборную.

    «Из российских тренеров никого бы не хотел видеть во главе сборной. Чего их уговаривать, если они не хотят? Если нет желания тренировать национальную сборную – зачем тянуть за уши? Не хотите – не надо.

    Тренировать сборную – такая же высшая честь, как и играть за нее. Если они настолько неуважительно относятся к институту сборных, то для чего их тогда приглашать? Какой смысл?

    По Слуцкому уже давно все понятно. Он сам сказал, что не хочет и не может. Карпин тоже не хочет. Семак тоже особого рвения не проявлял. Зачем и ради чего назначать того, кто не хочет? В сборную они не хотят, поэтому я не вижу смысла бегать за ними и упрашивать.

    По мне, каждый отечественный тренер должен мечтать возглавить национальную команду. Если люди об этом не мечтают и не хотят высшую должность в российском футболе, пусть тогда работают с клубами. Проблемы-то нет», – сказал Широков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      persuha 11 минут назад

      Просто они позориться не хотят, смысл от этого. Сборная - что есть, что нет. 150млн в России живет, а сборную как не могли собрать, так и никогда не смогут.

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