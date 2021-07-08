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  • Широков: «Если Слуцкий, Карпин и Семак так неуважительно относятся к институту сборных, какой смысл их приглашать?»

Широков: «Если Слуцкий, Карпин и Семак так неуважительно относятся к институту сборных, какой смысл их приглашать?»

8 июля 2021, 11:32
11

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мыслями о возможной смене главного тренера в национальной команде.

Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»), но никто из них не согласился возглавить сборную.

«Из российских тренеров никого бы не хотел видеть во главе сборной. Чего их уговаривать, если они не хотят? Если нет желания тренировать национальную сборную – зачем тянуть за уши? Не хотите – не надо.

Тренировать сборную – такая же высшая честь, как и играть за нее. Если они настолько неуважительно относятся к институту сборных, то для чего их тогда приглашать? Какой смысл?

По Слуцкому уже давно все понятно. Он сам сказал, что не хочет и не может. Карпин тоже не хочет. Семак тоже особого рвения не проявлял. Зачем и ради чего назначать того, кто не хочет? В сборную они не хотят, поэтому я не вижу смысла бегать за ними и упрашивать.

По мне, каждый отечественный тренер должен мечтать возглавить национальную команду. Если люди об этом не мечтают и не хотят высшую должность в российском футболе, пусть тогда работают с клубами. Проблемы-то нет», – сказал Широков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман Слуцкий Леонид Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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persuha
1625736377
Просто они позориться не хотят, смысл от этого. Сборная - что есть, что нет. 150млн в России живет, а сборную как не могли собрать, так и никогда не смогут.
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Solist345345
1625740655
Ромка мечтает хоть что-нибудь тренировать, но никто не зовёт. Вот незадача.
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subbotaspartak
1625744692
А тут специалист, работающий в широковом диапазоне под рукой.
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paracetamol
1625744791
Широков: приглашайте меня, если кто из игроков тренироваться не захочет, я ему в рожу кулаком и ногой еще добавлю. Ну а судьи вообще дрожать будут!
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Garrincha58
1625746680
Широков и ты повёлся на байки СМИ или РФС, никто никому ничего не предлагал и не вёл переговоры они изначально не собирались увольнять Че, потому что в Кремле он всех устраивает. Oн же государственный человек на государственной должности, а мы все в песочнице .....
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АлексМак
1625750203
Полностью Согласен с Романом! Пригласить нужно Лёва или Петковича.
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alp
1625754994
тренер это вершина айсберга.. основные проблемы у нас в футбольном образовании и футбольном руководстве
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Чехов на Садовой
1625756388
Типичный Козёл с широким, как он думает , кругозором. Бодаться, блеять и гадить.
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Дедуктор
1625759965
Слуцкер-Семак-Карпин. Никто из них не добился ничего в еврокубках или в сборной. Один сплошной и беспрерывный позор. Зачем тогда вообще муссировать тему насчет приглашения этих ноунеймов? Нужно приглашать если и не великих тренеров-чемпионов как Лев, то, хотя бы, тренеров с какой-никакой, но репутацией. А какая репутация у Слуцкера, которого турнули даже с самых днищенских евроклубов, и даже из пердива. А у Семака? Карпин = вообще фигура на уровне нуля. Пусто-пусто. Вы уж тогда Шпалыча пригласить попробуйте. Если на Лева "рука не подымается".
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Lilipyt
1625762763
Может пора в национальную сборную приглашать тренеров из молодежной сборной. Вот кто знает как ротировать состав. А не как остальные смотреть на три клуба и европейские чемпионаты.
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