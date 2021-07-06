Защитник «Минска» Касараб отправился на просмотр в «Локомотив»

Левый защитник «Минска» Максим Касараб заинтересовал «Локомотив».

18-летний футболист поехал на сбор московской команды в Австрии, чтобы пройти просмотр.

«Мы рады, что наш второй игрок заинтересовал российский топ-клуб. Все случилось быстро: «Локомотив» сделал официальный запрос в наш клуб, чтобы просмотреть Максима на сборе в Австрии.

Мы оперативно отреагировали и совместно с генеральным директором Андреем Василевичем приняли решение не препятствовать игроку. Разговоров по сумме трансфера пока не было», – сказал главный тренер «Минска» Федор Щербаченко.