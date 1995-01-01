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    Защитник «Минска» Касараб отправился на просмотр в «Локомотив»

    Левый защитник «Минска» Максим Касараб заинтересовал «Локомотив».

    18-летний футболист поехал на сбор московской команды в Австрии, чтобы пройти просмотр.

    «Мы рады, что наш второй игрок заинтересовал российский топ-клуб. Все случилось быстро: «Локомотив» сделал официальный запрос в наш клуб, чтобы просмотреть Максима на сборе в Австрии.

    Мы оперативно отреагировали и совместно с генеральным директором Андреем Василевичем приняли решение не препятствовать игроку. Разговоров по сумме трансфера пока не было», – сказал главный тренер «Минска» Федор Щербаченко.

    • В текущем чемпионате Белоруссии Касараб забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 100 тысяч евро.
    • Ранее из «Минска» в «Локомотив» перешел полузащитник Кирилл Зинович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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