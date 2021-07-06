Защитник «Минска» Касараб отправился на просмотр в «Локомотив»

Левый защитник «Минска» Максим Касараб заинтересовал «Локомотив».
18-летний футболист поехал на сбор московской команды в Австрии, чтобы пройти просмотр.
«Мы рады, что наш второй игрок заинтересовал российский топ-клуб. Все случилось быстро: «Локомотив» сделал официальный запрос в наш клуб, чтобы просмотреть Максима на сборе в Австрии.
Мы оперативно отреагировали и совместно с генеральным директором Андреем Василевичем приняли решение не препятствовать игроку. Разговоров по сумме трансфера пока не было», – сказал главный тренер «Минска» Федор Щербаченко.
- В текущем чемпионате Белоруссии Касараб забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 100 тысяч евро.
- Ранее из «Минска» в «Локомотив» перешел полузащитник Кирилл Зинович.
Источник: «Матч ТВ»