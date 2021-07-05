Минспорта МО: «Интерес к Лантратову есть не только у ЦСКА, но еще у ряда клубов из топ-8»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе нескольких клубов РПЛ к вратарю «Химок» Илье Лантратову.

«Мы рассматривали Ари как потенциального игрока «Химок», но у нас достаточно игроков в шорт-листе на данную позицию. Какой-то конкретики в этом не было и глубоко в вопрос этого перехода мы не вникали. Основной целью нашего клуба он не был.

Интерес к Лантратову есть не только у ЦСКА, но ещe у ряда клубов из первой восьмeрки. Каких-то конкретных договорeнностей с ЦСКА у нас нет, а окно скоро закрывается. Если будет окончательное предложение, то будем его обсуждать с армейцами.

Это выглядит перспективно, но мы будем отталкиваться от предложенных условий. Илья является основным игроком «Химок», мы бы не хотели его отдавать, но, повторюсь, всe будет зависеть от предложений клубов», – сказал Терюшков.

Рыночная стоимость голкипера – 2 миллиона евро.

25-летний Лантратов провел 30 матчей в прошлом сезоне РПЛ, пропустил 39 голов и 11 раз отыграл на ноль.

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