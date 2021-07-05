Витория: «На сборе оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру в обороне»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги первого сбора столичной команды в Австрии.

– Вы во всех матчах играли по схеме 4-2-3-1. Это было вынужденно или что-то пробовали?

– На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в обороне, чтобы была компактность и общий блок с постоянным совместным смещением без разрыва игры. В атаке тоже был нужен контроль игры, постоянная структура, треугольники.

Не знаю, какую схему будем использовать в РПЛ. Попробуем еще и другую схему. Но этот сбор был направлен в первую очередь на оттачивание игровых принципов.