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    Витория: «На сборе оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру в обороне»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги первого сбора столичной команды в Австрии.

    – Вы во всех матчах играли по схеме 4-2-3-1. Это было вынужденно или что-то пробовали?

    – На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в обороне, чтобы была компактность и общий блок с постоянным совместным смещением без разрыва игры. В атаке тоже был нужен контроль игры, постоянная структура, треугольники.

    Не знаю, какую схему будем использовать в РПЛ. Попробуем еще и другую схему. Но этот сбор был направлен в первую очередь на оттачивание игровых принципов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15671

      derrik2000 1 час назад

      "– На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в обороне"

      А-а-а-а...
      Вон оно чё, Михалыч!
      Вона, значица, чё они "оттачивали"!
      А я-то смотрю, чегой-то в каждом матче Спартак пропускал ТАКОЕ, что и в ФНЛ-то в качестве учебного АНТИпособия по игре в обороне показать-то стыдно, поскольку это ошибки новичков в СДЮШОР.
      А они оказываеется "оттачивали"...
      ))))))))))))))))))))

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