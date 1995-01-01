Витория: «На сборе оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру в обороне»

"– На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в обороне"
А-а-а-а...
Вон оно чё, Михалыч!
Вона, значица, чё они "оттачивали"!
А я-то смотрю, чегой-то в каждом матче Спартак пропускал ТАКОЕ, что и в ФНЛ-то в качестве учебного АНТИпособия по игре в обороне показать-то стыдно, поскольку это ошибки новичков в СДЮШОР.
А они оказываеется "оттачивали"...
))))))))))))))))))))
Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги первого сбора столичной команды в Австрии.
– Вы во всех матчах играли по схеме 4-2-3-1. Это было вынужденно или что-то пробовали?
– На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в обороне, чтобы была компактность и общий блок с постоянным совместным смещением без разрыва игры. В атаке тоже был нужен контроль игры, постоянная структура, треугольники.
Не знаю, какую схему будем использовать в РПЛ. Попробуем еще и другую схему. Но этот сбор был направлен в первую очередь на оттачивание игровых принципов.