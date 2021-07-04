Семак: «У «Зенита» нет никакой возможности покупать сильных российских игроков, это очень дорого»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на финансовые возможности клуба. По его словам, зенитовцы не могут позволить себе сильных российских игроков.

– Какие позиции в команде вы бы хотели усилить в летнее трансферное окно?

– У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Выше я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.

Для «Зенита» сезон стартует 17 июля встречей против «Локомотива» (Суперкубок России).

РПЛ стартует 23 июля.

Семак с «Зенитом» трижды выигрывал чемпионат.

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