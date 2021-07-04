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  • Семак: «У «Зенита» нет никакой возможности покупать сильных российских игроков, это очень дорого»

Семак: «У «Зенита» нет никакой возможности покупать сильных российских игроков, это очень дорого»

4 июля 2021, 12:05
81

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на финансовые возможности клуба. По его словам, зенитовцы не могут позволить себе сильных российских игроков.

– Какие позиции в команде вы бы хотели усилить в летнее трансферное окно?

– У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Выше я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.

  • Для «Зенита» сезон стартует 17 июля встречей против «Локомотива» (Суперкубок России).
  • РПЛ стартует 23 июля.
  • Семак с «Зенитом» трижды выигрывал чемпионат.

Семак – о ничьей с «Шальке»: «Игрой довольны»

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (81)
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oyabun
1625394543
"..А кто все эти люди? - спросил Бендер. - Это сиротки.."
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general.lizyukov
1625394995
Конечно дорого, покупать мифологических персонажей - сильных российских футболистов )))
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"supermax"
1625395758
скажи, когда появятся сильные российские игроки...скинемся
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Павелий
1625398375
Семак, ты стал тупеть. А как тогда остальные российские клубы усиливают состав, когда их совместный бюджет равен бюджету Зенита?! Надо развивать молодёжь, надо организовывать конкуренцию и т.п. Но ты и менеджмент Газпрома считаете, что всё можно купить. А это не так: купить народную любовь нельзя, как бы Миллер не хотел.
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JTherry
1625398534
"У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого..." ...для газовых стало "очень дорого" покупать российских игроков за 50 тысяч рублей...)
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sерж
1625399406
проще было сказать,что таких игроков нет в рпл
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владимир миронов
1625401710
Покупайте, ребята, Россия оплатит ВСЕ покупки.
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insider_retro
1625404678
Даже не понял, чем сейчас заняться, - прослезиться или посочувствовать..:))) Дурных советов не надо..:)
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ivany4
1625409524
А вбухивать огромные деньги в якобы академию и не получать результата у вас есть большие возможности? Судя по заявлениям - да! Где деньги Зин?!))
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portero
1625409622
а что так робко Сережа молодёжь подтягивает, уходят от него и играют в других командах? может тренер совсем ни о чём в плане работы с молодыми игроками. точнее Семак в этом полный ноль....
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