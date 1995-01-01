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    Семак: «У «Зенита» нет никакой возможности покупать сильных российских игроков, это очень дорого»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на финансовые возможности клуба. По его словам, зенитовцы не могут позволить себе сильных российских игроков.

    – Какие позиции в команде вы бы хотели усилить в летнее трансферное окно?

    – У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Выше я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.

    • Для «Зенита» сезон стартует 17 июля встречей против «Локомотива» (Суперкубок России).
    • РПЛ стартует 23 июля.
    • Семак с «Зенитом» трижды выигрывал чемпионат.

    Семак – о ничьей с «Шальке»: «Игрой довольны»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 12:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +470

      Nayturs 33 минуты назад

      Как показал евро сильные игроки это Головин, Джикия, Миранчук их действительно за дёшево не купишь

      0
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      Рейтинг: +21125

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Да куда уж вам нищебродам.

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