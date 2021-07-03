Семак – о ничьей с «Шальке»: «Игрой довольны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил товарищеский матч против «Шальке» (0:0). Немцы играли в статусе команды второй Бундеслиги.

«Хорошая, боевая игра получилась. Это первый наш матч за полтора месяца. Хорошо, что обошлось без травм, и те, кому нужно набирать, получили необходимую игровую практику, которая понадобится в следующих матчах. В первом тайме – лучше, во втором – чуть похуже. Но это понятно – в зависимости от состояния мышц. Поэтому, в принципе, игрой довольны, будем работать дальше», – сказал Семак.