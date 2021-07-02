Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    РБК: РФС готовится к отставке Черчесова

    РФС прорабатывает вопрос отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В организации уже готовят список кандидатов на замену.

    «Это будет список как из отечественных, так и зарубежных специалистов. Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», – сообщил источник РБК.

    Вскоре руководители РФС обсудят с представителем Черчесова условия его отставки. Контракт тренера действует до конца 2022 года, поэтому в случае его разрыва, вероятно, потребуется выплачивать компенсацию.

    • Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона евро в год.
    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

    Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2021 23:15
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23657

      Боцман59rus 31 минуту назад

      -да стасик, постарался на собрании. Так шедеврально дно не пробивал никто. Полевойпля гомондир гроза овец и повелитель баранов епт...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1401

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Может Черчесова лучше осудить за растрату бюджетных средств и вернуть деньги в казну, а не выплачивать ему компенсацию за халтурную деятельность на посту главного тренера?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15621

      derrik2000 > Радио1000шумеров 55 минут назад

      У него на всё спраФФки есть, да и действующим контрактом трата УЙМА БАБЛА на его содержание тоже предусмотрена.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7689

      САДЫЧОК > derrik2000 53 минуты назад

      Точно подметил ! Справка с дурки -типа , я не виноват-это язык мой...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6369

      Рубинище > Радио1000шумеров 49 минут назад

      по идее у нас так и делают-либо тюрьма, либо сумма.. но с ним повязаны многие скорее всего иначе давно бы пинок дали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8190

      knikos > Радио1000шумеров 13 минут назад

      Как говаривал Сталин : " Каждое нарушение имеет имя и фамилию !" . За саботаж в сборной - на Беломорканал .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      сутулая собака и лисы > Радио1000шумеров 12 минут назад

      Усы, конечно, тот еще боров оказался.

      но.
      смотри немного шире.

      за растрату бюджета должны отвечать именно жопы из РФС, которые подписали с Усами контракт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7918

      житель СПб 1 час назад

      Любопытно... Посмотрим, что будет дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3188

      FENIX-SL 1 час назад

      готовится высокооплачиваемый тренер с помощью которого можно отмыть еще деньжат?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15621

      derrik2000 1 час назад

      Ключевые предложения, по моему мнению:

      "РФС прорабатывает вопрос отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. "
      "Вскоре руководители РФС обсудят с представителем Черчесова условия его отставки. Контракт тренера действует до конца 2022 года, поэтому в случае его разрыва, вероятно, потребуется выплачивать компенсацию."
      "Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона евро в год."
      "Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие."

      Исходя из мною цитируемого, не сомневаюсь, что "компенсация" будет более чем достойной. ))))
      А как же!
      Нужно же уССатому не только суммы, причитающиеся за всё время контракта выплатить, но и возместить "сильные нравственные страдания", которые будут вызваны отставкой.
      В общем, налогоплательщики, открывайте кошельки поширше и берите оттедова купюр побольше на Стасика!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Только готовится???? Гнать надо. На ЧМ прогресс- это не его заслуга, а даже наоборот. Футболёры подумали, что они боги игры и кроме как задрать себе зп ничего не смогли.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6458

      Владислав Vlad > zaichkin777@gmail.com 52 минуты назад

      А в чём был прогресс на ЧМ-18?
      Кого мы обыграли?
      СА и Египет были самыми слабыми командами. Уругваю прое.... 3:0. А с Испанцами поставили трёхэтажный автобус и сыграли вничью. Да, было хорошее начало матча с Хорватами, но и там - еле-еле перевели матч в доп. время.
      Для сравнения - После ЧЕ-08 футболистам сборной было много предложений из Европы. Аршавин, Билялетдинов, Павлюченко, и Жирков, которого после ЧЕ-2020 вряд ли уже пригласят в евроклуб.)))))
      В Европе видят уровень игроков и то, что возвысили в Российском телевизоре, для евроклубов роли не играет.
      А чабану вообще фортануло на ЧМ-18, т.к. основные получили травмы и он выпустил тех, кто и сыграл главные роли в сборной.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86973
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru