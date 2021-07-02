РБК: РФС готовится к отставке Черчесова

РФС прорабатывает вопрос отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В организации уже готовят список кандидатов на замену.

«Это будет список как из отечественных, так и зарубежных специалистов. Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», – сообщил источник РБК.

Вскоре руководители РФС обсудят с представителем Черчесова условия его отставки. Контракт тренера действует до конца 2022 года, поэтому в случае его разрыва, вероятно, потребуется выплачивать компенсацию.

Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона евро в год.

На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся»