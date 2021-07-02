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РБК: РФС готовится к отставке Черчесова

2 июля 2021, 23:15
45

РФС прорабатывает вопрос отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В организации уже готовят список кандидатов на замену.

«Это будет список как из отечественных, так и зарубежных специалистов. Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», – сообщил источник РБК.

Вскоре руководители РФС обсудят с представителем Черчесова условия его отставки. Контракт тренера действует до конца 2022 года, поэтому в случае его разрыва, вероятно, потребуется выплачивать компенсацию.

  • Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона евро в год.
  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (45)
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zaichkin777@gmail.com
1625258087
Только готовится???? Гнать надо. На ЧМ прогресс- это не его заслуга, а даже наоборот. Футболёры подумали, что они боги игры и кроме как задрать себе зп ничего не смогли.
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Боцман59rus
1625262187
-да стасик, постарался на собрании. Так шедеврально дно не пробивал никто. Полевойпля гомондир гроза овец и повелитель баранов епт...
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Kollljan
1625279428
Начало карьеры Черчесова. Цитата из вики. " ...В «Спартаке» Станислав стал дублёром Рината Дасаева. Хотя в первых тренировочных играх Черчесов выступил неудачно и много пропускал, тем не менее главный тренер «Спартака» Константин Бесков разглядел в нём талант и оставил в команде. Черчесов нечасто появлялся в воротах «Спартака» в официальных матчах, а когда всё же выходил на поле, то далеко не всегда действовал удачно. Сам Черчесов называл одним из самых памятных матчей проигрыш «Жальгирису» в чемпионате СССР в 1987 году со счётом 2:5, где он стал виновником почти всех голов." Дырявый вратарь не может быть хорошим тренером!!!
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sobaka120982
1625286764
Какой позор..... ему ещё и неустойку надо выплатить... боже куда мы идём,а может и наградить его ещё?
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jek718875
1625288255
ПОСЛЕ ТАКОЙ НОВОСТИ БУДУ СПАТЬ СПОКОЙНО,ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
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vladimir-7
1625290056
РФС обрадовал, правда предварительно. Ждем утверждения этого решения. РФС устройте праздник в России для специалистов, игроков, болельщиков и всех кто связан с футболом.
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Юрий Крутько
1625294952
Похоже,здравый смысл возьмёт верх,других нормальных вариантов просто нет...
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Из Твери Леха
1625295690
Господи... да пнуть его пинком под зад и все. Готовятся они еще...
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CSKA57
1625302171
Наверное, поляну накрывают.
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Sedoi_Goblin
1625308535
Ну и заголовок.. "РФС готовится к отставке Черчесова"!! Закупает спички,соль,гречку))))
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