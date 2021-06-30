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    Галактионов – о сборной России: «Нет уверенности, что молодые футболисты готовы дать результат»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов считает, что главной сборной пока рано делать упор на использование в составе молодых игроков.

    «После чемпионата Европы поднимался вопрос о молодых футболистах, которые могут сделать результат в национальной сборной.

    Отвечая на него, я, как главный тренер молодежной сборной России, сказал, что молодые футболисты есть, но уверенности в том, что в данный момент они готовы дать результат, оснований полных нет, так как нужно ещe провести большую совместную работу. Но именно в данный момент», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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