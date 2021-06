«Спартак» поздравил Крала с выходом Чехии в 1/4 финала Евро и поддержал Промеса после вылета Нидерландов

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на результат матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.

«Мы проходим, Алекс Крал», – говорится в одной публикации «Спартака» в твиттере.

«Сожалеем, Квинси Промес, не унывай», – сказано в другой записи клуба.

Commiserations @QPromes, keep your head up pic.twitter.com/GOg8rlH6Rz