«Спартак» поздравил Крала с выходом Чехии в 1/4 финала Евро и поддержал Промеса после вылета Нидерландов

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на результат матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.

Чехи выиграли со счетом 2:0 и прошли дальше.

В составе победителей вышел на замену спартаковец Алекс Крал .

. За уступившую команду играл вингер москвичей Квинси Промес.

«Мы проходим, Алекс Крал», – говорится в одной публикации «Спартака» в твиттере.

«Сожалеем, Квинси Промес, не унывай», – сказано в другой записи клуба.

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