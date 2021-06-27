«Спартак» поздравил Крала с выходом Чехии в 1/4 финала Евро и поддержал Промеса после вылета Нидерландов

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на результат матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.
- Чехи выиграли со счетом 2:0 и прошли дальше.
- В составе победителей вышел на замену спартаковец Алекс Крал.
- За уступившую команду играл вингер москвичей Квинси Промес.
«Мы проходим, Алекс Крал», – говорится в одной публикации «Спартака» в твиттере.
«Сожалеем, Квинси Промес, не унывай», – сказано в другой записи клуба.
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Источник: Официальный твиттер «Спартака»