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    Главные новости дня. Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом», Карасев обслужит матч Нидерланды – Чехия

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    «Чемпионат»: «Динамо» близко к трансферу 18-летнего грузина Гагнидзе.

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    Вейналдум выйдет на матч с Чехией с радужной повязкой. Он готов увести сборную с поля, если услышит оскорбления.

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    Источник: Бомбардир.ру

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