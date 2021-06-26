Главные новости дня. Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом», Карасев обслужит матч Нидерланды – Чехия

Black Mirror: «Спартак» по инициативе Карреры выплатил агентам более 25 миллионов.

Акинфеев: «После матча с Южной Кореей я три месяца боялся выйти из дома».

Eurostavka: Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом».

«ПСЖ» подписал контракт с младшим братом Мбаппе

«Чемпионат»: «Динамо» близко к трансферу 18-летнего грузина Гагнидзе.

Акинфеев: «Вы строите поля и сдаете в аренду. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие футбола».

Журналист Егоров: «Динамо» ведет переговоры с «Фулхэмом» о покупке Митровича за 15 миллионов.

«Чемпионат»: «Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по Торрейре.

Бригада Карасева обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия.

Вейналдум выйдет на матч с Чехией с радужной повязкой. Он готов увести сборную с поля, если услышит оскорбления.