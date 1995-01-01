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    Eurostavka: Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом»

    Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов перейдет в «Вильярреал». Об этом пишет Eurostavka.

    20-летний россиянин подписал с клубом из Испании контракт на пять лет. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр.

    • Иосифов – воспитанник «Локомотива».
    • За основную команду он провел шесть матчей, все – в прошедшем сезоне.
    • Контракт игрока с московским клубом истек31 мая.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 22:03
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15425

      derrik2000 1 час назад

      Если правда, то искренне желаю Иосифиву успехов.

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      Рейтинг: -1525

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      О чем вы пацаны? Какая то букмекерская контора чо та там трындит, а вы повелись ....Эта еще непроверенная инфа.....Какая то там Eurostavka....Ну просто смешно...
      Хотя, если это правда, отцу Никиты респект....Если это правда.
      Дождемься официального сообщения от Вилльяреала

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      Рейтинг: +2101

      FRZZ 1 час назад

      Молодец, смелый парень.

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      Рейтинг: +10959

      DeStar 1 час назад

      ну норм, хочет расти видимо.

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      Рейтинг: +66527

      insider_retro 1 час назад

      Нехарактерное движение в нашем футболе... Тем более, что Никита пошёл поперёк борозды и ушёл свободным агентом... Сжёг мосты и попёр на встречу испанскому подводному миру... Аквамен..:))

      1
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      Рейтинг: +2281

      Mister_Tomsk 1 час назад

      выбил батя бабки все таки

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      Рейтинг: +4940

      filosof sparty 1 час назад

      Вот это интересно!

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