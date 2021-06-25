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Eurostavka: Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом»

25 июня 2021, 22:03
11

Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов перейдет в «Вильярреал». Об этом пишет Eurostavka.

20-летний россиянин подписал с клубом из Испании контракт на пять лет. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр.

  • Иосифов – воспитанник «Локомотива».
  • За основную команду он провел шесть матчей, все – в прошедшем сезоне.
  • Контракт игрока с московским клубом истек 31 мая.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Вильярреал Локомотив Иосифов Никита
Комментарии (11)
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filosof sparty
1624648360
Вот это интересно!
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Mister_Tomsk
1624648640
выбил батя бабки все таки
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insider_retro
1624649101
Нехарактерное движение в нашем футболе... Тем более, что Никита пошёл поперёк борозды и ушёл свободным агентом... Сжёг мосты и попёр на встречу испанскому подводному миру... Аквамен..:))
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DeStar
1624649592
ну норм, хочет расти видимо.
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derrik2000
1624650935
Если правда, то искренне желаю Иосифиву успехов.
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PAREVG.
1624666345
Удачи, и главное - без травм.
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Cules2013
1624680774
Давайте не радоваться раньше времени. Вероятно, перешёл он в дубль с возможностью, лишь с возможностью, иметь некую игровую практику в первой команде. А там уж как себя проявит. Его взяли свободным агентом, и тоже нужно учитывать. Едва ла за него субмарина готова была миллион-другой выложить, и это тоже показатель. Наши тожи играли в Барсе... в Барсе Б, ну и чё?))) Как приехали, так и уехали. Парню удачи!
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