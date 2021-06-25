Eurostavka: Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом»

Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов перейдет в «Вильярреал». Об этом пишет Eurostavka.
20-летний россиянин подписал с клубом из Испании контракт на пять лет. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр.
- Иосифов – воспитанник «Локомотива».
- За основную команду он провел шесть матчей, все – в прошедшем сезоне.
- Контракт игрока с московским клубом истек 31 мая.
Источник: Eurostavka
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