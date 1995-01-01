Бригада Карасева обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия

Российский судья Сергей Карасев обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 между Нидерландами и Чехией.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Француженка Стефани Фраппар – резервный рефери, англичанин Сюарт Эттуэлл будет отвечать за VAR.