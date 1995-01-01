Бригада Карасева обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия

Карасев обслужит матч Нидерланды – Чехия ЕСЛИ этот матч состоится. Гомик с РАДУЖНОЙ повязкой из Голландии обещал увести команду с поля, если его ЛГБТ пропаганду ОСКОРБЯТ болельщики с трибун. А трибуны оскорбят голубизну однозначно!
Российский судья Сергей Карасев обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 между Нидерландами и Чехией.
Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Француженка Стефани Фраппар – резервный рефери, англичанин Сюарт Эттуэлл будет отвечать за VAR.
- Матч состоится 27 июня в Будапеште в 19:00 по Москве.
- Карасев был резервным судьей на встрече Австрия – Северная Македония (3:1).
- В качестве главного арбитра он обслуживал матчи Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2).