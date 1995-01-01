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    Бригада Карасева обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды – Чехия

    Российский судья Сергей Карасев обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 между Нидерландами и Чехией.

    Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Француженка Стефани Фраппар – резервный рефери, англичанин Сюарт Эттуэлл будет отвечать за VAR.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6233

      Cleaner 18 минут назад

      Карасев обслужит матч Нидерланды – Чехия ЕСЛИ этот матч состоится. Гомик с РАДУЖНОЙ повязкой из Голландии обещал увести команду с поля, если его ЛГБТ пропаганду ОСКОРБЯТ болельщики с трибун. А трибуны оскорбят голубизну однозначно!

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      Рейтинг: +13240

      Garrincha58 49 минут назад

      молодец рок музыкант! разносторонний ты наш.

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      Рейтинг: +851

      balam 1 час назад

      болеем за лысого!

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      Рейтинг: +3115

      general.lizyukov 1 час назад

      Ой, нелегко. Этот гномик команду уведёт - что делать? По идее, технарь.

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      Рейтинг: +6233

      Cleaner > general.lizyukov 17 минут назад

      Технарь без вариантов!

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      Рейтинг: +12424

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да и срать

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