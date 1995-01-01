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    «Бавария» хочет воспользоваться правом обратного выкупа Саншеша за 30 миллионов

    Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может вернутся в «Баварию», сообщает журналист Руди Галетти.

    Мюнхенский клуб намерен воспользоваться правом обратного выкупа 23-летнего португальца за 30 миллионов евро.

    • Саншеш забил один гол и отдал 3 ассиста в 22 матчах минувшего сезона Лиги 1.
    • Португальский хавбек перешел в «Лилль» из «Баварии» летом 2019 года за 20 миллионов евро.
    • Его контракт с «Лиллем» истекает летом 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руди Галетти

    Журналист Calciomercatoweb и Sport Italia. Аудитория в твиттере - более 4 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13240

      Garrincha58 1 час назад

      спохватились блин Саншеш был лучшим в матче с французами он полностью переиграл Канте кстати Канте в сборной и Канте в Челси как небо и земля

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