«Бавария» хочет воспользоваться правом обратного выкупа Саншеша за 30 миллионов

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может вернутся в «Баварию», сообщает журналист Руди Галетти.
Мюнхенский клуб намерен воспользоваться правом обратного выкупа 23-летнего португальца за 30 миллионов евро.
- Саншеш забил один гол и отдал 3 ассиста в 22 матчах минувшего сезона Лиги 1.
- Португальский хавбек перешел в «Лилль» из «Баварии» летом 2019 года за 20 миллионов евро.
- Его контракт с «Лиллем» истекает летом 2023 года.
Источник: твиттер Руди Галетти
Журналист Calciomercatoweb и Sport Italia. Аудитория в твиттере - более 4 тысяч подписчиков.