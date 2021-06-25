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  • «Бавария» хочет воспользоваться правом обратного выкупа Саншеша за 30 миллионов

«Бавария» хочет воспользоваться правом обратного выкупа Саншеша за 30 миллионов

25 июня 2021, 10:59
3

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может вернутся в «Баварию», сообщает журналист Руди Галетти.

Мюнхенский клуб намерен воспользоваться правом обратного выкупа 23-летнего португальца за 30 миллионов евро.

  • Саншеш забил один гол и отдал 3 ассиста в 22 матчах минувшего сезона Лиги 1.
  • Португальский хавбек перешел в «Лилль» из «Баварии» летом 2019 года за 20 миллионов евро.
  • Его контракт с «Лиллем» истекает летом 2023 года.

Источник: твиттер Руди Галетти

Журналист Calciomercatoweb и Sport Italia. Аудитория в твиттере - более 4 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Лилль Бавария Саншеш Ренату
Комментарии (3)
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Garrincha58
1624613953
спохватились блин Саншеш был лучшим в матче с французами он полностью переиграл Канте кстати Канте в сборной и Канте в Челси как небо и земля
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DeStar
1624624623
а нужен им он? и так вроде хватает такого плана игроков.
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