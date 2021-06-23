Главные новости дня. Черчесов не собирается уходить из сборной, Лаксальт перешел в «Динамо»

Англия обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро с первого места. Хорватия победила Шотландию и сместила чехов со второй строчки.

Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер».

Лунев может перейти в «Селтик» или «Рейнджерс».

Лаксальт – новый игрок «Динамо».

Зобнин закрыл комментарии в инстаграме. Его ошибка привела ко втором голу Дании в ворота России.

«СЭ»: Черчесов не собирается уходить из сборной России.

Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь».

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся».

Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022.