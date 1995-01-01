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    Главные новости дня. Черчесов не собирается уходить из сборной, Лаксальт перешел в «Динамо»

    Англия обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро с первого места. Хорватия победила Шотландию и сместила чехов со второй строчки.

    Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер».

    Лунев может перейти в «Селтик» или «Рейнджерс».

    Лаксальт – новый игрок «Динамо».

    Зобнин закрыл комментарии в инстаграме. Его ошибка привела ко втором голу Дании в ворота России.

    «СЭ»: Черчесов не собирается уходить из сборной России.

    Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

    Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь».

    Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся».

    Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      vovan55 45 минут назад

      от кормушки так просто не отгонишь...видать делится с крышей...чинушам мнение народа по фигу... и игроков некоторых вызывает по лояльности к себе...

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