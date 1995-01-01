Главные новости дня. Черчесов не собирается уходить из сборной, Лаксальт перешел в «Динамо»

от кормушки так просто не отгонишь...видать делится с крышей...чинушам мнение народа по фигу... и игроков некоторых вызывает по лояльности к себе...
Англия обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро с первого места. Хорватия победила Шотландию и сместила чехов со второй строчки.
Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер».
Лунев может перейти в «Селтик» или «Рейнджерс».
Лаксальт – новый игрок «Динамо».
Зобнин закрыл комментарии в инстаграме. Его ошибка привела ко втором голу Дании в ворота России.
«СЭ»: Черчесов не собирается уходить из сборной России.
Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.
Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь».
Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся».
Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022.