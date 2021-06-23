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  • Главные новости дня. Черчесов не собирается уходить из сборной, Лаксальт перешел в «Динамо»

Главные новости дня. Черчесов не собирается уходить из сборной, Лаксальт перешел в «Динамо»

23 июня 2021, 02:18
7

Англия обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро с первого места. Хорватия победила Шотландию и сместила чехов со второй строчки.

Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер».

Лунев может перейти в «Селтик» или «Рейнджерс».

Лаксальт – новый игрок «Динамо».

Зобнин закрыл комментарии в инстаграме. Его ошибка привела ко втором голу Дании в ворота России.

«СЭ»: Черчесов не собирается уходить из сборной России.

Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь».

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся».

Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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vovan55
1624404612
от кормушки так просто не отгонишь...видать делится с крышей...чинушам мнение народа по фигу... и игроков некоторых вызывает по лояльности к себе...
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phobos
1624424447
Это пипец, товарищи... рекорды по пропитию дна ещё впереди
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vodomut
1624425826
Чабан без чести и совести!
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Garrincha58
1624431416
Если бы у нас были игроки европейского уровня то он бы точно ушёл, но так как их нет он же не дурак и понимает мол что вы хотите от меня игроков то нет какая на х... сборная что мол я могу они не умеют играть тут хоть Пепа пригласите итог будет тот же вот он этим и пользуется, а себя считает хорошим тренером может даже отличным у нас же тоже есть такие и не раз Мостовой на тв говаривал мол дайте мне Барселону и я буду так же как Гвардиола её тренировать тут примерно такая же ситуация он вдолбил себе что он тренер с большой буквы на фоне малюсенького фарта на ЧМ теперь его попробуй переубедить да и сами наши на верху виноваты ни за что дали всем звания премии награды теперь господа пожинайте плоды сами его породили и попробуйте теперь избавиться
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Вомбат
1624431461
Еще бы он по своей воле ушел! Платят 2.5 миллионов евро в год, а контракт заканчивается весной 2022. Что касается народного презрения, людей с такими доходами оно не волнует. Во властных коридорах у него все в порядке, да и в СМИ защитников хватает. Зачем уходить и терять миллионы евро?
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eleng
1624438795
Стас мой кумир!!! ..... Я тоже хочу быть таким же беспонтовым, наглым, дерзким, иметь гос.крышу и получать такие деньги! И как стало модно, что любая критика - это провокация и расшатывание стабильности))))
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