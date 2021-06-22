Евро-2020. Англия победила Чехию и вышла из группы с первого места

Англия обыграла Чехию (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Единственный гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Благодаря этой победе сборная Англии вышла в плей-офф Евро с первого места. В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта сыграет в Лондоне.

Чехия вышла в 1/8 финала с третьего места, уступив по дополнительным показателям Хорватии.

Евро-2020. Группа D. 3-й тур

Чехия – Англия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Стерлинг, 12.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Соучек, Голеш (Выдра, 84), Масопуст (Гложек, 64), Янкто (Шевчик, 46), Дарида (Крал, 64), Шик (Пекхарт, 75).

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунс (Мингс, 79), Уокер, Райс (Хендерсон, 46), Филлипс, Грилиш (Беллингем, 68), Сака (Санчо, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 67), Кейн.

Предупреждения: Борил, 61 – нет.

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