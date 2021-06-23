Влашич: «Всегда готов играть. Неважно, выхожу я в основе или начинаю матч на скамейке»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

«Это была отличная игра. Мы знали, что можем так играть. Когда они сравняли, мы сохраняли спокойствие и знали, что мы сильнее и можем создать новые моменты. В итоге мы уверенно выиграли, и я думаю, что как раз такую Хорватию хотят видеть болельщики.

Я всегда готов, независимо от того, выхожу я в основе или начинаю матч на скамейке. Я могу долго не выходить, но это неважно. Я всегда готов помочь команде. Мест в сборной не так уж много, но я хочу быть ее частью как можно дольше», – сказал Влашич.