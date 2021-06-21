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  • Геркус – о сборной России: «Хейт надо снимать – он сильно мешает ребятам играть»

Геркус – о сборной России: «Хейт надо снимать – он сильно мешает ребятам играть»

21 июня 2021, 11:12
16

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об отношении болельщиков к сборной России.

«Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах... При этом есть тяжeлый информационный фон в прессе – с ним работа ведeтся неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть.

Присутствует ненависть – это ненормальная история и с ней надо работать. Это комплексная работа для пиарщиков: разъяснить, находить аргументы, быть ближе к людям и прессе. Часть хейта появляется оттого, что нет диалога. Нужно много маленьких шагов: мало плаката «Наши парни, играем за вас».

Поймите, потребность людей проявляются во многих вещах: они прежде всего хотят другого отношения, хотят суперрезультат. До болельщиков сборной даже банально не преподносятся факты: по статистике российская команда пробежала больше всех, при этом есть мнение, что сборная не старается.

Как же не старается, если они физически полностью выкладываются? Это не субъективное мнение, а статистика и цифры. Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия – вот это нужно доносить до болельщиков.

Некоторые критикуют Дзюбу: да, где-то он плохо сыграл, но опять же, Артeм выигрывает невероятное количество верховых единоборств», – сказал Геркус.

  • Сегодня Россия сыграет с Данией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.
  • Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Геркус Илья
Комментарии (16)
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Ollegator
1624263912
А, так это хейт мешает дзюбе бегать по полю и при потере мяча хотя бы вид делать, что он пытается его вернуть?
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Andrew01
1624264300
Хейт - это он так Черчесова назвал? Его надо снимать, он действительно мешает ребятам играть, приглашая своих друзей в сборную.....
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serppion
1624265002
Сборная должна иногда радовать болельщиков, чтоб ею можно было гордиться. Она должна "играть", а не мучиться. И иногда хоть что-нибудь выигрывать. Здесь есть такие, которые верят победе чабана на Евро-2020?
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alp
1624266186
российские футболисты - дно.. и тут хоть укакайся общаться с болельщиками, лучше играть они просто не умеют. а злость от того, что такие деревья получают такие деньги. невозможно объяснить, почему так много платится профнепригодным специалистам... вот где собака порылась!
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zra78
1624270891
Первым делом надо убрать лысое,усатое хамло...
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Atom2020
1624274892
Мешают "ребятам", как их назвал Геркус, играть огромные, ничем не обоснованные гонорары. Играют, как колхоз, а мания величия, как у царских особ ... а уж рты когда начинают открывать, так и хочется туда плюнуть или чо похуже сделать. Вся мысль Геркуса: нужно лучше пиариться, а так-то все замечательно. Ну а чо, "ребята" же стараются ... Давайте этим бревнам еще премию за старания накинем и медаль очередную выдадим ... Позорища!
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Томик
1624280353
Прежде всего не должно быть в составе Оздоева. А у Дзюбы, даже если он в пять раз больше единоборств будет выигрывать, надо отобрать капитанскую повязку. Не достоин. Капитан сборной страны не может себя так похабно вести. И это не про "видео" совершенно.
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portero
1624284171
А по русски никак нельзя было сказать? Колония наглосаксов...
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matvei_72
1624286180
Дзюба по комплекции как Лукака , а по сути огромная разница..У Дзюбы ни скорости ни техники чтобы хотя бы одного игрока обыграть, а современный футбол требует уже двоих...либо скорость...А команда вообщем играет посредственно, посмотрите как Украина игрет ,Польша и другие...Самое главное ни то что проиграли , а как...Пока ползая, без мысли и желания (за исключением некоторых)...А кредит доверия сборной исчерпан...пора отрабатывать...
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zigbert
1624292465
Лестные отзывы, ласкающие слух, тоже не всегда полезны для нашей команды.
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