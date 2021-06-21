Геркус – о сборной России: «Хейт надо снимать – он сильно мешает ребятам играть»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об отношении болельщиков к сборной России.

«Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах... При этом есть тяжeлый информационный фон в прессе – с ним работа ведeтся неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть.

Присутствует ненависть – это ненормальная история и с ней надо работать. Это комплексная работа для пиарщиков: разъяснить, находить аргументы, быть ближе к людям и прессе. Часть хейта появляется оттого, что нет диалога. Нужно много маленьких шагов: мало плаката «Наши парни, играем за вас».

Поймите, потребность людей проявляются во многих вещах: они прежде всего хотят другого отношения, хотят суперрезультат. До болельщиков сборной даже банально не преподносятся факты: по статистике российская команда пробежала больше всех, при этом есть мнение, что сборная не старается.

Как же не старается, если они физически полностью выкладываются? Это не субъективное мнение, а статистика и цифры. Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия – вот это нужно доносить до болельщиков.

Некоторые критикуют Дзюбу: да, где-то он плохо сыграл, но опять же, Артeм выигрывает невероятное количество верховых единоборств», – сказал Геркус.