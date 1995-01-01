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    Геркус – о сборной России: «Хейт надо снимать – он сильно мешает ребятам играть»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об отношении болельщиков к сборной России.

    «Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах... При этом есть тяжeлый информационный фон в прессе – с ним работа ведeтся неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть.

    Присутствует ненависть – это ненормальная история и с ней надо работать. Это комплексная работа для пиарщиков: разъяснить, находить аргументы, быть ближе к людям и прессе. Часть хейта появляется оттого, что нет диалога. Нужно много маленьких шагов: мало плаката «Наши парни, играем за вас».

    Поймите, потребность людей проявляются во многих вещах: они прежде всего хотят другого отношения, хотят суперрезультат. До болельщиков сборной даже банально не преподносятся факты: по статистике российская команда пробежала больше всех, при этом есть мнение, что сборная не старается.

    Как же не старается, если они физически полностью выкладываются? Это не субъективное мнение, а статистика и цифры. Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия – вот это нужно доносить до болельщиков.

    Некоторые критикуют Дзюбу: да, где-то он плохо сыграл, но опять же, Артeм выигрывает невероятное количество верховых единоборств», – сказал Геркус.

    • Сегодня Россия сыграет с Данией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.
    • Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6055

      Cleaner 56 минут назад

      Плохому футболисту ХЕЙТЫ играть мешают!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +8502

      alp 1 час назад

      российские футболисты - дно.. и тут хоть укакайся общаться с болельщиками, лучше играть они просто не умеют. а злость от того, что такие деревья получают такие деньги. невозможно объяснить, почему так много платится профнепригодным специалистам... вот где собака порылась!

      1
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      Рейтинг: +149

      стоп кран 1 час назад

      Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия.....Артeм выигрывает невероятное количество верховых единоборств»=========Геркус такой тупой ? Не понимает что если нет внятной игры и забитых голов, то все разговоры о сверхусилиях и невероятном количестве ----гроша ломаного не стоят.

      2
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      Рейтинг: +3397

      serppion 1 час назад

      Сборная должна иногда радовать болельщиков, чтоб ею можно было гордиться. Она должна "играть", а не мучиться. И иногда хоть что-нибудь выигрывать. Здесь есть такие, которые верят победе чабана на Евро-2020?

      0
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      Рейтинг: +7349

      САДЫЧОК 1 час назад

      Правильно Геркус...нужно бороться..НО Вчера ! ..Ставить нормального иностранного тренера !

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      Рейтинг: +8502

      alp > САДЫЧОК 1 час назад

      да тут хоть виллаша моуриньо поставь.. что он сделает с такими игроками?

      0
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      Рейтинг: +803

      Andrew01 1 час назад

      Хейт - это он так Черчесова назвал? Его надо снимать, он действительно мешает ребятам играть, приглашая своих друзей в сборную.....

      5
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      Рейтинг: +193

      Ollegator 1 час назад

      А, так это хейт мешает дзюбе бегать по полю и при потере мяча хотя бы вид делать, что он пытается его вернуть?

      1
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      Рейтинг: +401

      R_a_i_n 2 часа назад

      Шлюбу надо снимать, он сильно мешает ребятам играть.

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