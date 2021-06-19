Канте, Погба, Бензема и Мбаппе – в старте сборной Франции на матч с Венгрией

Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Франции на матч второго тура группового этапа Евро-2020.

Венгрия: Гулачи, Ботко, Него, Орбан, О. Солои, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.

Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Динь, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Бензема, Мбаппе.