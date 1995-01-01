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    Канте, Погба, Бензема и Мбаппе – в старте сборной Франции на матч с Венгрией

    Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Франции на матч второго тура группового этапа Евро-2020.

    Венгрия: Гулачи, Ботко, Него, Орбан, О. Солои, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.

    Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Динь, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

    • Матч состоится в Будапеште на «Пушкаш Арене».
    • Начало – в 16:00 по московскому времени.
    • Венгры стартовали на Евро с поражения от Португалии (0:3), а французы – с победы над Германией (1:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +407

      Каменный стояк 1 час назад

      Сейчас венгры хлопнут афроколонию

      0
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      Рейтинг: +7324

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Даже , если Венгрия проиграет в итоге -1 тайм это Супер , вот чего нет у наших !

      0
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      Рейтинг: +8795

      Вомбат 2 часа назад

      Жиру обвинили в расизме за то, что он пожаловался, что ему не дают пасы, когда он открывается. Мбаппе принял это на свой счет, хотя Жиру объяснил, что он имел в виду полузащитников. Мбаппе поддержал его друг, профессиональный шантажист Бензема, который еще и нашел причину для недовольства Жиру -- расизм, в котором Жиру за свою долгую карьеру никогда не был замечен. Тренер Дешан, очевидно, поддержал сладкую парочку, и Жиру, ставшего перед уходом на пенсию расистом, нет даже в заявке на матч. Ох аукнется это обожествление Мбаппе французам!

      0
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      Рейтинг: +48189

      portero 3 часа назад

      Сколько забьют французы?
      И маловероятный результат, нулевая ничейка....

      4
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      Рейтинг: +22934

      Боцман59rus > portero 3 часа назад

      пока силенки есть, поотбиваются, так что до перерыва возможно будет сухо)))

      3
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      Рейтинг: +45071

      MaxRnD > portero 3 часа назад

      0-3, 0-4

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