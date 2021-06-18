Фанаты «Эвертона» вывесили у «Гудисон Парк» баннеры против назначения Бенитеса

Рафаэль Бенитес может в ближайшее время возглавить «Эвертон», сообщают британские СМИ.
Потенциальное назначение Бенитеса привело в ярость фанатов клуба. Они не хотят видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».
В знак протеста активные фанаты «Эвертона» вывесили у «Гадисон Парк» два баннера, адресованных 61-летнему тренеру. На одном из них было написано «Бенитес не приветствуется», а другой включал в себя оскорбления испанца.
- Летом «Эвертон» покинул Карло Анчелотти. Он возглавил «Реал».
- Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010-й год.
Источник: твиттер Everton FC