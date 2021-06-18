Фанаты «Эвертона» вывесили у «Гудисон Парк» баннеры против назначения Бенитеса

Рафаэль Бенитес может в ближайшее время возглавить «Эвертон», сообщают британские СМИ.

Потенциальное назначение Бенитеса привело в ярость фанатов клуба. Они не хотят видеть в команде тренера, ранее возглавлявшего принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль».

В знак протеста активные фанаты «Эвертона» вывесили у «Гадисон Парк» два баннера, адресованных 61-летнему тренеру. На одном из них было написано «Бенитес не приветствуется», а другой включал в себя оскорбления испанца.