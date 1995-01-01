Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки»

Ты бы лучше за трансферами следил, гений, а судей, как главных антагонистов сезона, оставь.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с судейством в РПЛ.
– В минувшем первенстве ЦСКА довольно часто страдал от судейских ошибок. Как, на ваш взгляд, улучшить ситуацию в судействе?
– Такая проблема действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК – то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.
При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров.
- ЦСКА занял 6 место в минувшем сезоне РПЛ.
- Столичный клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.