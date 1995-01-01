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    Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

    – В минувшем первенстве ЦСКА довольно часто страдал от судейских ошибок. Как, на ваш взгляд, улучшить ситуацию в судействе?

    – Такая проблема действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК – то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.

    При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров.

    • ЦСКА занял 6 место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Столичный клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1824

      ItalianFootball 10 минут назад

      Ты бы лучше за трансферами следил, гений, а судей, как главных антагонистов сезона, оставь.

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      Рейтинг: +8789

      Вомбат 17 минут назад

      Как ЦСКА играет в еврокубках -- больше нам такого не надо. Да, Зенит играл плохо, но все же играл, да и соперники у него было что надо. Да, Динамо и Ростов вылетели от слабых команд, но из-за ковида это было в одним раунд, а по одной игре выводов не сделаешь. А вот ЦСКА за 2 сезона еврокубков провел 12 матчей, играя абсолютно позорно во всех 12. Такая стабильность -- это уже стиль.

      0
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      Рейтинг: +560

      Spinorr 54 минуты назад

      "Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом"
      Клуб не будет, только Бабаев будет.

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