Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

– В минувшем первенстве ЦСКА довольно часто страдал от судейских ошибок. Как, на ваш взгляд, улучшить ситуацию в судействе?

– Такая проблема действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК – то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.

При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров.