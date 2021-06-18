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  • Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки»

Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки»

18 июня 2021, 09:13
18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

– В минувшем первенстве ЦСКА довольно часто страдал от судейских ошибок. Как, на ваш взгляд, улучшить ситуацию в судействе?

– Такая проблема действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК – то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.

При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров.

  • ЦСКА занял 6 место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Столичный клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (18)
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Spinorr
1623997761
"Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом" Клуб не будет, только Бабаев будет.
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Вомбат
1623999946
Как ЦСКА играет в еврокубках -- больше нам такого не надо. Да, Зенит играл плохо, но все же играл, да и соперники у него было что надо. Да, Динамо и Ростов вылетели от слабых команд, но из-за ковида это было в одним раунд, а по одной игре выводов не сделаешь. А вот ЦСКА за 2 сезона еврокубков провел 12 матчей, играя абсолютно позорно во всех 12. Такая стабильность -- это уже стиль.
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ItalianFootball
1624000360
Ты бы лучше за трансферами следил, гений, а судей, как главных антагонистов сезона, оставь.
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ArReal
1624002619
Если б у моей бабушки был бы ...
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portero
1624007203
Любимая отмазка руководителей, оказывается судьи во всём виноваты... А может не избавиться от привычки, что раньге судьи симпатизироаали ЦСКА? Так сказать вернуть судейсиво в правильную для нас сторону... когда ошибка в нашу пользу это правильная ошибка...
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wago42
1624010790
vp-tennis.com - вот на этом ресурсе я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Инсайдерская информация!!!
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Dominator777
1624017529
Как под копирку руководители клубов РПЛ оправдываются за неудачи.
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general.lizyukov
1624027113
Рома, ну ты-то как мог так опуститься (((
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амани
1624045005
если бы теща не была бы бабой. была бы мужиком.....
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inzek
1624050459
Я за Спартак. Все знают что у нас творится( но, ЦСКА для меня всегда в душе был эталоном какой-то стабильности что-ли) а сейчас с этой чехордой тренеров и нелепых отмазок очень стало похоже на мой любимый клуб) ЦСКА удачи и терпения)
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