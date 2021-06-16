Арнаутович не сыграет с Нидерландами. Его дисквалифицировали за оскорбления игроков сборной Северной Македонии

УЕФА наказал нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича из-за инцидента в матче со сборной Северной Македонии (3:1).
Форвард по ходу игры оскорбил двух македонских футболистов – Эгзона Бейтулая и Эзгана Алиоски, которые имеют албанские корни.
Арнаутовича дисквалифицировали на одну игру Евро-2020. 32-летний австриец пропустит матч с Нидерландами.
- Арнаутович – серб про происхождению.
- В матче с Северной Македонией он забил гол.
- Австрия сыграет с Нидерландами завтра, 17 июня.
Источник: сайт УЕФА