Арнаутович не сыграет с Нидерландами. Его дисквалифицировали за оскорбления игроков сборной Северной Македонии

УЕФА наказал нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича из-за инцидента в матче со сборной Северной Македонии (3:1).

Форвард по ходу игры оскорбил двух македонских футболистов – Эгзона Бейтулая и Эзгана Алиоски, которые имеют албанские корни.

Арнаутовича дисквалифицировали на одну игру Евро-2020. 32-летний австриец пропустит матч с Нидерландами.