Черчесов: «Россия должна реваншироваться за поражение. Болейте за нас»

Если бы он, как он говорит, все понимал, он понимал бы, что должен уйти.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков поддерживать команду в матче Евро-2020 с Финляндией.
«Болейте за нас. Критика была заслуженная. Она может быть заслуженной и после побед. Мы должны реваншироваться за поражение. Поэтому болейте за нас.
У нас есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы все понимаем», – сказал Черчесов.
- Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
- Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.