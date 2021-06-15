Черчесов: «Россия должна реваншироваться за поражение. Болейте за нас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков поддерживать команду в матче Евро-2020 с Финляндией.

«Болейте за нас. Критика была заслуженная. Она может быть заслуженной и после побед. Мы должны реваншироваться за поражение. Поэтому болейте за нас.

У нас есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы все понимаем», – сказал Черчесов.