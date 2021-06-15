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  • Черчесов: «Россия должна реваншироваться за поражение. Болейте за нас»

Черчесов: «Россия должна реваншироваться за поражение. Болейте за нас»

15 июня 2021, 16:50
50

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков поддерживать команду в матче Евро-2020 с Финляндией.

«Болейте за нас. Критика была заслуженная. Она может быть заслуженной и после побед. Мы должны реваншироваться за поражение. Поэтому болейте за нас.

У нас есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы все понимаем», – сказал Черчесов.

  • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
  • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

Источник: Sports.ru
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (50)
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Kollljan
1623765429
Все бабки, что есть у меня, поставлю на финов.
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insider_retro
1623765691
Реваншисты хуже по@уистов... Вставьте финнам и не вынимайте...
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Plyash
1623766067
Болеть можно и нужно за свою команду,но это если ребята настоящие мужики и спортсмены,пусть проигравшие,но отдавшие все свои силы на поле ради всех нас и плачущие от того,что соперник просто оказался сильнее.Так бывает. А смотреть бессмысленную беготню по полю,а потом слушать очередной бессмысленный бред чабана и идиота-капитана об очередном разгроме уже нету сил.Надо "умереть" на поле,что бы мы поверили в вас.
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Боцман59rus
1623767272
- тебя не критикуют, тебя на к,у,й посылают, причем давно.
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vladimir-7
1623767673
Черчесов, тебе с твоим набором игроков, за исключением некоторых, можно взять реванш, только, у Сан-Марино или Гибралтара, побыстрей вали с этого места, а сборная сразу заиграет и засияет всеми гранями.
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Старикан
1623768673
Время псевдопатриотизма уже прошло! Болеть и переживать за этот кривоногий сброд во главе с бараном? Увольте...
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NewLife
1623770684
Конечно финнов обыграем, но для чего столько мандража, реваншист хренов. На всякий случай упакуй чемодан.
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Sanches65
1623773008
Усатый убирай Рукаку из состава и болелы к тебе потянутся.
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Сильвербой
1623773589
Вы за бездарную игру хотите реваншироваться на финнах??? Завтра вам оформят путевку домой!
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САДЫЧОК
1623780851
Стыдно , за тех , кто руководит и назначает физрука . на пост главного тренера.
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