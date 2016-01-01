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    Черчесов: «Россия должна реваншироваться за поражение. Болейте за нас»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков поддерживать команду в матче Евро-2020 с Финляндией.

    «Болейте за нас. Критика была заслуженная. Она может быть заслуженной и после побед. Мы должны реваншироваться за поражение. Поэтому болейте за нас.

    У нас есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы все понимаем», – сказал Черчесов.

    • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
    • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8734

      Вомбат 54 секунды назад

      Если бы он, как он говорит, все понимал, он понимал бы, что должен уйти.

      0
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      Рейтинг: +22731

      Боцман59rus 2 минуты назад

      - тебя не критикуют, тебя на к,у,й посылают, причем давно.

      0
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      Рейтинг: +30

      Roman Rom 14 минут назад

      Будет болеть, ведь это наш долг! (по недавнему завету бузовой)

      0
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      Рейтинг: +5954

      playsh 22 минуты назад

      Болеть можно и нужно за свою команду,но это если ребята настоящие мужики и спортсмены,пусть проигравшие,но отдавшие все свои силы на поле ради всех нас и плачущие от того,что соперник просто оказался сильнее.Так бывает.
      А смотреть бессмысленную беготню по полю,а потом слушать очередной бессмысленный бред чабана и идиота-капитана об очередном разгроме уже нету сил.Надо "умереть" на поле,что бы мы поверили в вас.

      1
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      Рейтинг: +66250

      insider_retro 29 минут назад

      Реваншисты хуже по@уистов... Вставьте финнам и не вынимайте...

      2
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      Рейтинг: +2796

      Kollljan 33 минуты назад

      Все бабки, что есть у меня, поставлю на финов.

      1
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      Рейтинг: +129

      Guinnesss > Kollljan 1 минуту назад

      1X ставь. им нички достаточно

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      Рейтинг: -461

      Аден 36 минут назад

      чабан, за руководимую вами сбродную с капитаном-дрочером, болейте сами.

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