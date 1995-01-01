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    Защитник сборной Финляндии: «Дзюба – главное оружие сборной России»

    Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио поделился ожиданиями от матча Евро-2020 с Россией.

    – Как финские защитники будут справляться с такими игроками, как Дзюба?

    – Да, Дзюба – главное оружие сборной России. Мы видели, как он играет. У нас были похожие проблемы в матче со сборной Дании, у нее были тоже рослые нападающие. Мы будем готовы к нейтрализации атаки сборной России.

    • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
    • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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