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  • Защитник сборной Финляндии: «Дзюба – главное оружие сборной России»

Защитник сборной Финляндии: «Дзюба – главное оружие сборной России»

15 июня 2021, 13:25
12

Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио поделился ожиданиями от матча Евро-2020 с Россией.

– Как финские защитники будут справляться с такими игроками, как Дзюба?

– Да, Дзюба – главное оружие сборной России. Мы видели, как он играет. У нас были похожие проблемы в матче со сборной Дании, у нее были тоже рослые нападающие. Мы будем готовы к нейтрализации атаки сборной России.

  • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
  • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Финляндия Россия Дзюба Артем Тойвио Йоона
Комментарии (12)
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Axe111
1623754491
Что это за вопрос....КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ТАКИМИ ИГРОКАМИ КАК ДЗЮБА!!! С КАКИМИ ТАКИМИ?????? ИГРОКОМ УРОВНЯ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ???? ПОНИМАЮ ЛОЛ
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NewLife
1623756021
синит-экспресс в своем поскудном амплуа. Они уже сами стесняются напрямую хвалить дерево и организовали это через фиников.
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Fusballer
1623757368
Видно как он играет - ни одного года в последних матчах.
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Бенедиктус
1623758145
Дзюба – главное оружие сборной России, только оно деревянное.
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nik55
1623760586
это только у Финнов дерево может быть оружием
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Shamil79
1623761184
уже начали разоружать-убаюкивать
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Plyash
1623768056
Уважаемый Тайвио,не волнуйся,главное - это незаметно придерживать его за правую ладошку,она из конечностей у него самая сильная.И тогда у Вас всё получится.
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Аид666
1623768469
"Мы видели, как он играет.".... Да все уже видели как он играет... руками...
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Play
1623769121
Зарядить забыли только то оружие
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alex1951
1623811431
Стрельба сперматозоидами по финюшным вратам... Финны в шоке! Как этому противостоять? ,,лоси ,, ищут противоядие..... Но против Дзюбона - нет приема)))
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