Защитник сборной Финляндии: «Дзюба – главное оружие сборной России»

Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио поделился ожиданиями от матча Евро-2020 с Россией.
– Как финские защитники будут справляться с такими игроками, как Дзюба?
– Да, Дзюба – главное оружие сборной России. Мы видели, как он играет. У нас были похожие проблемы в матче со сборной Дании, у нее были тоже рослые нападающие. Мы будем готовы к нейтрализации атаки сборной России.
- Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
- Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»