Нойер: «Франция – команда великих игроков, но Германия – не явный аутсайдер»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией.

«Поддержка болельщиков очень важна для нас. Мы хотим взять их с собой в это путешествие, провести для них успешный турнир, и для этого нам нужна поддержка своих трибун. Для меня будет особенным сыграть матчи группового этапа в Мюнхене. Я очень рад, что мы начнем турнир здесь.

У Франции топ-нападающие, эти игроки очень важны для их команды. Мы знаем о них, не только о Мбаппе. Мы уважаем их, и я думаю, что они уважают нас.

Мы знаем, что сборная Франции играет в хороший футбол и добивается успеха в последние годы. Это команда великих игроков. Но мы также хорошая команда, против которой сложно играть. У нас есть смелость.

Мы уважаем их, но здесь в Мюнхене мы точно не являемся явными аутсайдерами», – сказал Нойер.