Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Нойер: «Франция – команда великих игроков, но Германия – не явный аутсайдер»

    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией.

    «Поддержка болельщиков очень важна для нас. Мы хотим взять их с собой в это путешествие, провести для них успешный турнир, и для этого нам нужна поддержка своих трибун. Для меня будет особенным сыграть матчи группового этапа в Мюнхене. Я очень рад, что мы начнем турнир здесь.

    У Франции топ-нападающие, эти игроки очень важны для их команды. Мы знаем о них, не только о Мбаппе. Мы уважаем их, и я думаю, что они уважают нас.

    Мы знаем, что сборная Франции играет в хороший футбол и добивается успеха в последние годы. Это команда великих игроков. Но мы также хорошая команда, против которой сложно играть. У нас есть смелость.

    Мы уважаем их, но здесь в Мюнхене мы точно не являемся явными аутсайдерами», – сказал Нойер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1314

      МВС 14 минут назад

      Германия вообще хоть когда то являлась аутсайдером в игре с кем либо?..это из области фантастики.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86420
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66248
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru