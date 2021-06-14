Альба, Педри и Мората – в старте Испании; Линделеф и Берг выйдут у Швеции

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Швеции на матч первого тура группового этапа Евро-2020.
Испания: Симон, Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Льоренте, Родри, Педри, Коке, Ольмо, Ферран Торрес, Мората.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугстинссон, Ларссон, Ульссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Исак.
- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт УЕФА