Алаба – лучший игрок матча Австрия – Северная Македония

Австрия в матче 1-го тура группового этапа победила Северную Македонию – 3:1.

Лучшим игроком встречи признан защитник австрийцев Давид Алаба. Он отдал результативный пас Михаэлю Грегоритчу, который забил победный гол.

Led by example AssistAustria captain David Alaba takes the plaudits after an impressive display in Bucharest @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/g7RsdFmYxz