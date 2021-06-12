Хорватия и Нидерланды отказались от преклонения колена перед матчами Евро-2020

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сообщил BBC, что его команда не будет преклонять колено перед матчами Евро-2020 в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Игроки приняли решение коллегиально.
Такую же информацию про сборную Нидерландов сообщил ее игрок Джорджиньо Вейналдум.
- Нидерландцы завтра, 13 июня, встретятся в Амстердаме с Украиной.
- Хорваты в тот же день сыграют в Лондоне против Англии.
- Накануне в стартовом матче Евро-2020 Турция – Италия преклонения колена тоже не было.
Источник: «Р-Спорт»