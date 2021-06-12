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  • Хорватия и Нидерланды отказались от преклонения колена перед матчами Евро-2020

Хорватия и Нидерланды отказались от преклонения колена перед матчами Евро-2020

12 июня 2021, 16:11
15

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сообщил BBC, что его команда не будет преклонять колено перед матчами Евро-2020 в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Игроки приняли решение коллегиально.

Такую же информацию про сборную Нидерландов сообщил ее игрок Джорджиньо Вейналдум.

  • Нидерландцы завтра, 13 июня, встретятся в Амстердаме с Украиной.
  • Хорваты в тот же день сыграют в Лондоне против Англии.
  • Накануне в стартовом матче Евро-2020 Турция – Италия преклонения колена тоже не было.

Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат Европы Голландия. Эредивизие Нидерланды Хорватия
Комментарии (15)
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garet12222
1623504721
забавно будет завтра в Амстердаме, когда голландцы не встанут на колени, а хохлы встанут
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AZ
1623506240
Все правильно сделали... Нидерланды - молодцы!
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filosof sparty
1623506900
Как же приятно, что появляются люди и в толерантной Европе не стесняющиеся говорить, что вставать на колено собственно не за что!!!
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Brabus71
1623507403
Какой-то долба... ** придумал чушь к футболу никак не относящуюся, позже в поддержку голубых начнут заставлять перед игрой друг у друга отсасывать чтоли?
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житель СПб
1623509866
Вот и молодцы!
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порт
1623511103
Как сообщает Eurostavka, футболисты сборной России не намерены преклонять колено перед стартовым свистком матча Евро-2020 с Бельгией.
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knikos
1623511441
Нуууу , со стороны голландцев это сильно ! Ведь там много выходцев из Африки . Значит есть голова на плечах , не поддерживают движение чёрных расистов !
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ААМ
1623518952
Молодцы! ЖЧВ - нацистская организация, считающая , что ТОЛЬКО ЖИЗНЬ ЧЁРНЫХ ВАЖНА, А ЕЁ ГЕРОЙ - МАТЁРЫЙ УГОЛОВНИК ЗАДУШЕННЫЙ ДУРАКОМ ПОЛИЦЕЙСКИМ
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Из Твери Леха
1623520097
А ведь это все кто-то курирует и за этим кто-то стоит. Кому-то очень нужно, чтобы эту грязь в Европе подхватили.
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