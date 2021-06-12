Хорватия и Нидерланды отказались от преклонения колена перед матчами Евро-2020

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сообщил BBC, что его команда не будет преклонять колено перед матчами Евро-2020 в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Игроки приняли решение коллегиально.

Такую же информацию про сборную Нидерландов сообщил ее игрок Джорджиньо Вейналдум.