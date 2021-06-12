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    Хорватия и Нидерланды отказались от преклонения колена перед матчами Евро-2020

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сообщил BBC, что его команда не будет преклонять колено перед матчами Евро-2020 в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Игроки приняли решение коллегиально.

    Такую же информацию про сборную Нидерландов сообщил ее игрок Джорджиньо Вейналдум.

    • Нидерландцы завтра, 13 июня, встретятся в Амстердаме с Украиной.
    • Хорваты в тот же день сыграют в Лондоне против Англии.
    • Накануне в стартовом матче Евро-2020 Турция – Италия преклонения колена тоже не было.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2802

      AZ 2 минуты назад

      Все правильно сделали... Нидерланды - молодцы!

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      Рейтинг: +280

      garet12222 27 минут назад

      забавно будет завтра в Амстердаме, когда голландцы не встанут на колени, а хохлы встанут

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