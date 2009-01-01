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    Аршавин: «Я против иностранцев в сборной. Выбрал бы Анюкова, а не Фернандеса»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о комплектовании состава национальной команды для участия в Евро-2020.

    «Меня состав обрадовал. Не ожидал, что у Черчесова появятся новые люди.

    Не вызвал Гилерме, хотя он играл лучше, чем тогда, когда вызывался. Да, это немножко странно, но, с другой стороны, я против иностранцев в сборной России.

    Выбор между Заболотным и Смоловым – тренерское решение. Это дело вкуса и нюансов.

    Почему я против Фернандеса в сборной России? Я бы хотел, как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков», – отметил Аршавин.

    Аршавин – о Черчесове: «Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5649

      Томик 47 минут назад

      Хотел сказать, что поддерживаю не полностью, но оказалось, что Анюков условный. Тогда только за. Только условный тогда уж должен быть Горлукович.

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      Рейтинг: +22896

      silver29 1 час назад

      Фернандес как раз не портит сборную, та же Франция не считает зазорным натурализировать легионеров.

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      Рейтинг: +5826

      Cleaner 1 час назад

      Андрей, это ТВОИ ПРОБЛЕМЫ.

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      Рейтинг: +2858

      PAREVG. 1 час назад

      Полностью поддерживаю. Натурализации это путь в тупик.

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