Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Я против иностранцев в сборной. Выбрал бы Анюкова, а не Фернандеса»

Аршавин: «Я против иностранцев в сборной. Выбрал бы Анюкова, а не Фернандеса»

12 июня 2021, 14:24
17

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о комплектовании состава национальной команды для участия в Евро-2020.

«Меня состав обрадовал. Не ожидал, что у Черчесова появятся новые люди.

Не вызвал Гилерме, хотя он играл лучше, чем тогда, когда вызывался. Да, это немножко странно, но, с другой стороны, я против иностранцев в сборной России.

Выбор между Заболотным и Смоловым – тренерское решение. Это дело вкуса и нюансов.

Почему я против Фернандеса в сборной России? Я бы хотел, как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков», – отметил Аршавин.

Аршавин – о Черчесове: «Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Аршавин Андрей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1623499786
Полностью поддерживаю. Натурализации это путь в тупик.
Ответить
Томик
1623503524
Хотел сказать, что поддерживаю не полностью, но оказалось, что Анюков условный. Тогда только за. Только условный тогда уж должен быть Горлукович.
Ответить
NewLife
1623507026
Это ты такую хрень придумал, чтобы вообще лишить нас защиты или чтобы Киркоров в следующий раз не искал Марио ?
Ответить
Fusballer
1623509500
Согласен с Аршавиным. По крайней мере если этот условный инсторанец не родился и вырос в России. А так Фернандес и Гильерме притянуты за уши.
Ответить
волчарик
1623509926
Был бы на 100 процентов за,если из футбола убрать бешеные деньги.Тогда станет видно кто патриот.
Ответить
CSKA57
1623511623
Фернандес - отличный игрок! Я думаю, что он на 100% заслужил, чтобы играть в сборной.
Ответить
real1806
1623511635
Пшёл вон аршафкин!
Ответить
111Hunter111
1623512621
Чипсоед
Ответить
portero
1623512939
Андрюша порули в Зените, какая там у тебя должность... посмотрим что нарулишь и каких футболистов Семаку подгонишь.
Ответить
dima25
1623534772
Ваши ожидания -Ваши проблемы Андрей Сергеевич!
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
15
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+