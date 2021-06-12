Аршавин: «Я против иностранцев в сборной. Выбрал бы Анюкова, а не Фернандеса»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о комплектовании состава национальной команды для участия в Евро-2020.

«Меня состав обрадовал. Не ожидал, что у Черчесова появятся новые люди.

Не вызвал Гилерме, хотя он играл лучше, чем тогда, когда вызывался. Да, это немножко странно, но, с другой стороны, я против иностранцев в сборной России.

Выбор между Заболотным и Смоловым – тренерское решение. Это дело вкуса и нюансов.

Почему я против Фернандеса в сборной России? Я бы хотел, как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков», – отметил Аршавин.

Аршавин – о Черчесове: «Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса»