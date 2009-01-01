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    Аршавин – о Черчесове: «Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу критики в адрес главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    «Смотрите на табло. Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса. У меня есть личное мнение по каким-то вызовам игроков, но это моe мнение.

    Его образ? То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы можете не принимать. Не думаю, что он себя позиционирует. Просто он такой», – сказал Аршавин.

    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • На ЧМ-2018 команда под его руководством дошла до 1/4 финала.
    • Россияне на групповом этапе Евро-2020 сыграют с Бельгией, Финляндией и Данией.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8361

      NewLife 2 часа назад

      Кто от него потребовал позорно просерать не самым сильным командам ? Чего то наговорил и нашим и вашим. Одному только не дал оценку - результату, действительно, смотри на табло.

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