Аршавин – о Черчесове: «Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу критики в адрес главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Смотрите на табло. Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает – вопрос вкуса. У меня есть личное мнение по каким-то вызовам игроков, но это моe мнение.

Его образ? То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы можете не принимать. Не думаю, что он себя позиционирует. Просто он такой», – сказал Аршавин.