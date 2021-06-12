Мостовой – о коронавирусе: «Никто от этого не застрахован. Спасибо за поддержку»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поблагодарил за поддержку на фоне своего исключения из итоговой заявки национальной команды.

Футболист заразился коронавирусом.

В составе сборной его заменил защитник «Динамо» Роман Евгеньев .

. Россияне сегодня стартуют на Евро-2020 матчем с Бельгией.

«Хотелось бы сказать вам большое спасибо за ваши слова поддержки в этот неприятный для меня момент, но такое происходит в жизни и никто от этого не застрахован. Команде сегодня удачи и хорошего выступления на турнире. Всем здоровья», – написал Мостовой в инстаграме.