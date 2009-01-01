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    Мостовой – о коронавирусе: «Никто от этого не застрахован. Спасибо за поддержку»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поблагодарил за поддержку на фоне своего исключения из итоговой заявки национальной команды.

    «Хотелось бы сказать вам большое спасибо за ваши слова поддержки в этот неприятный для меня момент, но такое происходит в жизни и никто от этого не застрахован. Команде сегодня удачи и хорошего выступления на турнире. Всем здоровья», – написал Мостовой в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Андрея Мостового

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5425

      порт 2 часа назад

      А привиться, что религия не позволяет?

      0
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      Рейтинг: +5649

      Томик > порт 44 минуты назад

      Не понимаю вообще истории. Сборную что, не привили?

      0
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      Рейтинг: +7195

      САДЫЧОК 2 часа назад

      В следующем году ЧМ-он Твой ! Здоровья !

      0
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      Рейтинг: +7612

      knikos 2 часа назад

      Как я надеялся , что ты будешь играть на этом ЧЕ ! Такой шанс упущен ! Здоровья и возвращения в сборную !

      1
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      Рейтинг: +8361

      NewLife 3 часа назад

      Не повезло, у тебя еще все впереди. Здоровья и успехов.

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