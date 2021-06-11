Главные новости дня. «Ростов» арендовал Комличенко, Газизов выиграл суд у «Спартака»

Gol: Азар останется в запасе сборной Бельгии в матче с Россией.

«Галоян отправляется покорять РПЛ». «Велес» объявил об уходе хавбека, которым интересуется ЦСКА.

«Ростов» арендовал нападающего «Динамо» Комличенко с правом выкупа.

Евгеньев вызван в сборную России на Евро вместо Мостового.

AS: Левандовски готов покинуть «Баварию».

Газизов выиграл суд у «Спартака».

Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено в поддержку BLM. Думаю, при Черчесове это возможно».

Официально: Ильин стал игроком «Краснодара».

«Краснодар» отдал Уткина в аренду «Ахмату».

Василий Березуцкий: «ЦСКА назначил Олича, у которого опыт меньше, чем у меня. Обидно».