Главные новости дня. «Ростов» арендовал Комличенко, Газизов выиграл суд у «Спартака»

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«Галоян отправляется покорять РПЛ». «Велес» объявил об уходе хавбека, которым интересуется ЦСКА.
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Евгеньев вызван в сборную России на Евро вместо Мостового.
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Источник: Бомбардир.ру