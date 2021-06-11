Gol: Азар останется в запасе сборной Бельгии в матче с Россией

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар может пропустить матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

По информации журналиста Серхио Киранте со ссылкой на телеканал Gol, 30-летний игрок «Реала» не выйдет в стартовом составе своей национальной команды.

Ранее футболист заявлял, что еще не готов на 100 процентов.