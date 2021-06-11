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  • Gol: Азар останется в запасе сборной Бельгии в матче с Россией

Gol: Азар останется в запасе сборной Бельгии в матче с Россией

11 июня 2021, 08:14
19

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар может пропустить матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

По информации журналиста Серхио Киранте со ссылкой на телеканал Gol, 30-летний игрок «Реала» не выйдет в стартовом составе своей национальной команды.

Ранее футболист заявлял, что еще не готов на 100 процентов.

  • Матч с Россией точно пропустит полузащитник бельгийцев Кевин Де Брюйне.
  • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
  • Начало матча в Санкт-Петербурге – в 22:00 мск.

Источник: Gol

Испанский футбольный телеканал с аудиторией в твиттере 32 тысячи читателей.

Чемпионат Европы Бельгия Россия Азар Эден
Комментарии (19)
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САДЫЧОК
1623389771
Единственный плюс , в игре с Бельгией-это такой же физрук у руля этой очень сильной сборной !
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slavа0508
1623392364
Если у футболистов будет такой настрой как у многих наших болел , то точно разнесут в пух и прах,,,,Всегда есть надежда и надо верить,,,
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polt
1623392713
Достаточно одного Лукаки...
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кран
1623393196
И без него нам накидают...
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Из Твери Леха
1623394678
Очень жаль.
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Snek
1623397474
Азар последнее время никакущий в Реале, так что хз хорошо это или плохо. Потеря Де Брюйне несомненно на руку нашим, но всё это, конечно, вряд ли хоть чем-то поможет. Черчесов не сможет и не умеет выстраивать игру так, чтобы использовать слабые места соперников. Он просто попробует перебегать бельгийцев, это вряд ли будет работать, они физически ничем не уступают России.
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portero
1623401564
Лучше бы он играл...
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ilichkadr
1623407397
Вспомнился матч СССР-Бельгия (3:4) 1/8 финала.Чемпионат мира по футболу 1986г. Состав команды был звёздный, но русское авось не сработало. С бельгийцами нам откровенно не везёт. Поэтому завтра сенсации от сборной России не жду .
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zigbert
1623420299
Азар не такая уж важная единица, есть кем заменить. А вот Де Брюйне бельгийцам будет недоставать.
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RusUltras
1623451608
7.3 на победу Бельгии с форой -2,5. Легкие деньги
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