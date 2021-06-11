Gol: Азар останется в запасе сборной Бельгии в матче с Россией

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар может пропустить матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.
По информации журналиста Серхио Киранте со ссылкой на телеканал Gol, 30-летний игрок «Реала» не выйдет в стартовом составе своей национальной команды.
Ранее футболист заявлял, что еще не готов на 100 процентов.
- Матч с Россией точно пропустит полузащитник бельгийцев Кевин Де Брюйне.
- Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
- Начало матча в Санкт-Петербурге – в 22:00 мск.
Источник: Gol
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