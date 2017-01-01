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    Gol: Азар останется в запасе сборной Бельгии в матче с Россией

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар может пропустить матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

    По информации журналиста Серхио Киранте со ссылкой на телеканал Gol, 30-летний игрок «Реала» не выйдет в стартовом составе своей национальной команды.

    Ранее футболист заявлял, что еще не готов на 100 процентов.

    • Матч с Россией точно пропустит полузащитник бельгийцев Кевин Де Брюйне.
    • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
    • Начало матча в Санкт-Петербурге – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gol

    Испанский футбольный телеканал с аудиторией в твиттере 32 тысячи читателей.

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5823

      Cleaner 10 минут назад

      Это Бельгия Черчесова запутать хочет. Тактика!

      0
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      Рейтинг: +10708

      ilichkadr > Cleaner 2 минуты назад

      Чабан "виртуоз" тактики. Его бесполезно чем-либо запутывать, поскольку у него её (тактики) просто нет.

      0
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      Рейтинг: +3108

      Snek 58 минут назад

      Азар последнее время никакущий в Реале, так что хз хорошо это или плохо. Потеря Де Брюйне несомненно на руку нашим, но всё это, конечно, вряд ли хоть чем-то поможет. Черчесов не сможет и не умеет выстраивать игру так, чтобы использовать слабые места соперников. Он просто попробует перебегать бельгийцев, это вряд ли будет работать, они физически ничем не уступают России.

      2
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      Рейтинг: +3755

      Из Твери Леха 1 час назад

      Очень жаль.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +609

      кран 2 часа назад

      И без него нам накидают...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      polt 2 часа назад

      Достаточно одного Лукаки...

      3
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      Рейтинг: +19638

      slavutiq70 2 часа назад

      Если у футболистов будет такой настрой как у многих наших болел , то точно разнесут в пух и прах,,,,Всегда есть надежда и надо верить,,,

      2
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      Рейтинг: +28152

      oyabun > slavutiq70 34 минуты назад

      Отличный прогноз, хоть и утопия ))

      0
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      Рейтинг: +10708

      ilichkadr 2 часа назад

      И без Азара с нами разберутся по полной программе.

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      Рейтинг: +4961

      BarStep > ilichkadr 2 часа назад

      не ссы, всё будет ОК!

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      Рейтинг: +10708

      ilichkadr > BarStep 2 часа назад

      Думаешь? Типа дома и стены помогают? Я к тому, что и без Де Брюйне, Витселя, Азара будет кому нас отыметь.
      P.S. На мой взгляд, самой проблемной командой будет для нас Дания.

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      Рейтинг: +19638

      slavutiq70 > ilichkadr 2 часа назад

      Но не стоит сразу очко подставлять что б отымели ,,,,сопротивление порой и даёт результат,,,

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      Рейтинг: +7174

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Единственный плюс , в игре с Бельгией-это такой же физрук у руля этой очень сильной сборной !

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